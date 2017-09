Afrique: Leçon kenyane

Après avoir demandé un recomptage des bulletins de vote dans la province du Haut-Ogooué, fief familial de son adversaire Ali Bongo Ondimba, parce que celui-ci y avait obtenu, selon les résultats de la Commission électorale, 95% des voix pour 99% de participation, M. Ping a simplement été débouté. La Cour n'a même pas osé ordonner le recomptage de ces données ahurissantes qui ont provoqué la contestation et la mort de plusieurs Gabonais. Conséquence, le « vainqueur » Bongo de la Commission électorale et de la Cour suprême se trouve à la tête d'un Gabon divisé ; Jean Ping s'étant, lui, autoproclamé président.

On était habitué à voir des juges annuler les votes des opposants, tout en fermant les yeux sur ce qui s'est passé dans le camp du président sortant. Le contraire a surpris même les observateurs indépendants de cette élection. On se rappelle que Jean Ping, l'opposant gabonais, malgré ses preuves de fraude lors du scrutin d'août 2016, n'a rien pu face à son vis-à-vis.

Du coup, Uhuru Kenyatta, qui se félicitait d'avoir remporté haut la main la présidentielle du 8 août, avec 54,27 % des voix contre son adversaire, Raila Odinga, va devoir tout recommencer. Mais ce retour à la case départ ne le laisse pas de marbre. L'homme qui vient de subir une humiliation à travers l'invalidation de sa victoire n'a pas tardé à accuser les juges d' « escrocs », tout en promettant de se pencher sur le cas de cette Cour, une fois la présidentielle terminée. Ainsi va la démocratie en Afrique. On se proclame démocrate et l'on désapprouve les règles de la démocratie. La séparation des pouvoirs n'est-elle que de nom ?

C'est un coup de massue pour le président sortant, Uhuru Kenyatta, et ses partisans qui avaient déjà commencé à sabrer le champagne, à l'annonce des résultats provisoires. Certes, la décision n'a pas été prise à l'unanimité des sept juges (deux ont déclaré s'opposer à la décision finale de la Cour), mais elle servira d'exemple pour nombre de juridictions sur le continent. Selon la plus haute juridiction du pays, la Commission électorale n'a pas réussi à conduire le scrutin « en accord avec la Constitution ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.