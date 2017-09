Congo-Kinshasa: Rentrée des classes

La République démocratique du Congo a, certes, de gros ennuis sur le plan politique et socioéconomique en ce moment. Ce n'est pas une raison pour que des efforts conséquents ne soient consentis pour préserver, à un niveau acceptable, l'enseignement primaire et secondaire afin de garantir l'avenir de la nation. L'éducation reste un élément moteur du développement durable de la RDC.

En dépit de plusieurs rencontres entre les organisations syndicales et l'Etat-employeur, des doutes persistent quant au déroulement sans faille de cette année scolaire 2017-2018. Certes, le gouvernement a fait des promesses dans le sens d'ajouter 30 000 francs congolais sur les salaires de chaque enseignant, pas automatiquement bien entendu. C'est selon un chronogramme préétabli, et de mécaniser progressivement les effectifs de l'EPSP qui ne l'étaient pas encore, il n'est pas sûr que l'Etat tienne ses promesses tel que convenu avec les syndicalistes.

Plus de 12 millions d'élèves du primaire et du secondaire vont se remettre officiellement sur le chemin de l'école ce lundi 4 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.