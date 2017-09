Congo-Kinshasa: Le gouvernement doit tenir sa promesse d'éliminer le travail des enfants dans les mines d'ici 2025

Le cobalt est un composant vital des batteries de type lithium-ion qui alimentent en électricité la plupart des gadgets électroniques et des véhicules électriques. Plus de la moitié du cobalt mondial est extraite des mines de la RDC.

C'est le ministre d'État en charge de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas, qui a annoncé la nouvelle stratégie du gouvernement en matière de travail des enfants. Il a fait cette annonce lors d'un atelier organisé à Kinshasa les 30 et 31 août, au sein duquel le gouvernement congolais a lancé une nouvelle stratégie nationale afin de lutter contre le travail des enfants dans les sites miniers artisanaux.

« Cet engagement pourrait marquer une étape importante sur le chemin vers l'éradication du fléau que représente le travail des enfants dans les mines en RDC. Certains n'ont que sept ans. S'il est mis en œuvre, cela veut dire que les futures générations ne passeront pas leur enfance à extraire des minerais pour nos smartphones et nos voitures électriques, dans des conditions obscures, sales et dangereuses.

Copyright © 2017 Amnesty International. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.