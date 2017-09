Maroc/Congo-Brazzaville: Mondial 2018 - Les Léopards en stage au Maroc avant d'affronter les Aigles de Carthage

L'ambiance devient de plus en plus chargée à quelques jours du match de la troisième et quatrième journées et des éliminatoires de la Coupe du monde football Russie 2018 zone Afrique entre les Léopards de la RDC et les Aigles de Carthage de la Tunisie.

Les deux équipes s'affrontent d'abord le 1er septembre au stade Radès de Tunis, avant la deuxième opposition le 5 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Le sélectionneur de la RDC Florent Ibenge et son nouvel adjoint Pamphile Mihayo Kazembe battent déjà le rappel des troupes pour cette rencontre importante. Le Maroc a été choisi comme point d'ancrage avant de joindre Tunis pour le match. La première délégation des Léopards est arrivée au Maroc le samedi 26 août. Les joueurs locaux sélectionnés et le staff technique ont établi leur quartier au Farah Maghreb Hôtel de Rabat et ils vont s'entraîner au Centre sportif de la Fédération royale marocaine de football. Selon le programme du rassemblement, les joueurs évoluant à l'étranger étaient attendus à Rabat le lundi 28 août. L'attaquant Junior Kabananga du FK Astana au Kazakhstan a rejoint le groupe le dimanche 27 août au Farah Maghreb Hôtel de Rabat.

Les joueurs professionnels débarqueront au Maroc par Rabat et aussi via Casablanca. Il s'agit en gros de Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie), de Rémi Mulumba (Gazelec Ajaccio/L2 France), Jordan Ikoko (Guingamp/France), Cédric Bakambu (Villareal/Espagne), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Joël Kiassumbua (Lugano/Suisse), Benik Afobe Tunani (Bournmouth/Angleterre), Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre), Gabriel Zakuani (Gillingham/D3 Angleterre), Vital N'Simba (Bourg-en-Bresse/L2 France), Paul-José Mpoku, Merveille Bope et Jonathan Bolingi (Standard de Liège/Belgique).

Il y a également Gaël Kakuta (Amiens/France), Nicaise Kudimbana (Union Saint-Gilloise/D2 Belgique), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre), Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Firmin Mubele Ndombe (Rennes/France), Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne) et Akolo Chadrac (Stuttgart/Allemagne). Ils rejoignent tous les joueurs locaux partis du pays avec le staff technique. Ils avaient sous la main les joueurs venus de Lubumbashi et de Kinshasa : Ley Matamp Vumi et Djo Issama Mpeko (Mazembe), Yannick Bangala Litombo, Padou Bompunga Botuli et Glody Ngonda Muzinga (V.Club).

Les sélectionnés tunisiens...

Du côté des Aigles de Carthage, le sélectionneur Nabil Maaloul a livré depuis le mardi 22 août une liste de vingt-six joueurs, avec parmi eux le milieu offensif Wahbi Khazri de Sunderland en D2 anglaise. On note toutefois l'absence du buteur Akaichi blessé, Aymen Abdennour mis à l'écart. La majorité des joueurs évoluent dans le championnat tunisien. Il n'y au total que sept joueurs évoluant à l'étranger, notamment, en Angleterre, en France, au Qatar et en Egypte. Les vingt-six tunisiens sont les gardiens de but Aymen Mathlouhi (ES Sahel), Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab Riyad, Arabie Saoudite), Moez Ben Cherifia (ES Tunis), et les défenseurs Rami Bedoui (ES Sahel), Hamdi Nagguez (ES Sahel), Hamza Mathlouthi (CS Sfaxien), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Turquie), Bilel Iffa (Club Africain), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Chamseddine Dhaouadi (ES Tunis), Oussama Hadadi (Dijon/France), Ali Maaloul (Al-Ahly/Egypte).

Au milieu de terrain, le sélectionneur Maaloul compte sur Ferjani Sassi (ES Tunis), Ghaylane Chaâlali (ES Tunis), Mohamed Amine Ben Amor (ES Sahel), Saad Bguir (ES Tunis), Karim Aouadhi (CS Sfaxien), Anice Badri (ES Tunis), Hamza Jelassi (CA Bizertin), Wahbi Khazri (Sunderland/Angleterre), Naim Sliti (Dijon/France). Et en attaque, on remarque la présence de Fakhreddine Ben Youssef (ES Tunis), Bassem Srarfi (Nice/France), Youssef Msakni (Lekhwiya/Qatar), Taha Yassine Khenissi (ES Tunis), Yohan Touzghar (Sochaux/ L2 France).