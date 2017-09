Kenya: Githeri Man, le vrai vainqueur des élections

Une campagne a été lancée pour connaitre l'identité de l'homme et l'aider à « améliorer sa vie » étant donné qu'il semblait être très modeste. « Il a uni des Kenyans politiquement divisés et a apporté un sens de l'humour durant une Période Electorale très tendue. Célébrons-le», a écrit le promoteur du showbiz Christopher Kirwa, l'un des initiateurs de la campagne.

L'homme a été photographié tenant dans la main un sachet contenant du Githeri, une nourriture locale faite de maïs et de haricot, alors qu'il faisait la queue en attendant de voter. Quelqu'un a mis la photo sur Facebook. Depuis, le simple balayeur au district de Nairobi est devenue une célébrité. Sa photo est rapidement virale sur les réseaux sociaux, le hashtag #GitheriMan devenant l'un des plus populaires dans la twittosphère kenyane.

Le 8 août, Martin Kamotho s'est déplacé pour voter comme tout le monde, sans savoir que son destin allait être transformé ce jour-là. Ayant fin, il a décidé d'acheter du Githeri, une nourriture faite d'un mélange de maïs et de haricot, et de manger en faisant la queue. Quelqu'un l'a photographié et a posté sa photo sur Facebook, ce qui a changé sa vie.

