Burkina Faso: Commune de Tanghin Dassouri - Le maire Alassane Kiemtoré décrié

Il a dénoncé la tentative du maire d'achat de conscience des femmes signataires des motions en vue de se maintenir à la tête de la mairie. De fait, il a affirmé la détermination des élus locaux à maintenir la pression afin d'amener le maire à reconnaître ses torts et à revoir sa copie. « Ce n'est pas exclu que nous mettions les populations à contribution si la situation ne change pas. Mais nous ne sommes pas des va-t-en-guerre ; nous sommes tous des légalistes et nous allons tenir une session extraordinaire coûte que coûte, vaille que vaille », a rassuré M. Zongo.

Ainsi, c'est à la population que les détracteurs issus pour la plupart du parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont justifié leur démarche. « Les chefs coutumiers devaient prendre part à la rencontre, mais ils se sont énervés parce qu'ils ont estimé que l'un de nous a manqué de respect à un des leurs », a déploré le conseiller municipal du MPP, Anatole Zongo.

Aussi, ils entendaient trouver un appui auprès des chefs coutumiers de la localité à travers une rencontre initiée, le jeudi 31 août 2017 dans le département. Mais cet espoir a été finalement déçu. En effet, les autorités coutumières du village ont craint que des révélations sur les irrégularités de la gestion du maire ne soient faites en présence de la population qui s'est mobilisée pour la rencontre. Toute chose qui aurait provoqué le tollé et jeté ainsi l'opprobre sur le premier administrateur de la municipalité. Aussi se sont-ils retirés dans un domicile et souhaité une concertation à huis clos avec une délégation de six conseillers. Toutefois, face à cette volte-face, un mouvement d'humeur d'un membre de la délégation communale a rompu les concertations.

