Burkina Faso: Formulation du 2e compact du MCA

« Ça prendra des années de formation, de sélection, pour que nous puissions être sûrs que nous agissons dans le bon sens et la bonne manière pour lever les contraintes qui touchent le développement équitable du Burkina Faso et comment nous pouvons les lever pour un meilleur avenir des populations », a-t-il indiqué.

« Il y a un partenariat formidable entre les experts burkinabè et leurs homologues américains. Et ensemble, nous sommes en train de traverser la première étape de la formulation du projet », a noté Andrew Young. Il a assuré que ce processus sera renforcé « pour le bonheur de tous les Burkinabè ».

L'audience du jeudi 31 août dernier a permis au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et à la partie américaine représentée par l'ambassadeur Andrew Young, de faire de point du processus et de préparer les étapes suivantes. Après une bonne heure d'échanges, le diplomate américain a confié, à sa sortie d'audience, que le Premier ministre est « pleinement » engagé pour le succès de ce 2e programme du MCC au Burkina Faso.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

