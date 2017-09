Burkina Faso: Club des élèves et étudiants du génie civil et de l'architecture

Le club des élèves et étudiants du génie civil et de l'architecture (CEEGAB) a organisé un cocktail de clôture de son concours dénommé «L'Arcade de l'excellence», le mercredi 30 septembre 2017, à Ouagadougou.

Le Club des élèves et étudiants du génie civil et de l'architecture du Burkina (CEEGAB) a clos les activités entrant dans le cadre de l'organisation de son tout-premier concours dénommé «L'Arcade de l'excellence». En effet, « L'Arcade de l'excellence », lancé le 22 juillet 2017, a célébré le mérite de ses postulants, le mercredi 30 août 2017, à Ouagadougou. Ainsi, cinq meilleurs candidats en dessin manuel et cinq excellents postulants au dessin à l'ordinateur ont été primés, soit dix candidats sur un total de 200 candidats (100 au dessin manuel et 100 au dessin à l'ordinateur).

Selon les initiateurs de la compétition, le concours s'est déroulé en deux étapes avec deux épreuves, l'une comprenant deux sujets au choix et l'autre un sujet imposé. Pour le président du CEEGAB, David H. Lenganie, le premier repart avec une tablette 9 pouces en guise d'encouragement. «Il faut être d'abord élève ou étudiant en génie civil et en Architecture, disposer de la fiche d'inscription à la CEEGAB pour enfin prendre part à ce concours», a-t-il souligné.

Environ une dizaine d'écoles de génie civil et d'architecture, a-t-il expliqué, ont participé à la compétition. Quant à la marraine, Danielle Tiendrébéogo, elle s'est dit satisfaite du niveau des candidats, mais a déploré la faible participation des femmes qui ont ''vraiment peur d'entrer dans ce milieu typiquement masculin". «Dans ce métier, il existe de nombreuses difficultés qui sont, entre autres, les préjugés et le harcèlement», a-t-elle affirmé.

Classé 5ème de «L'Arcade de l'excellence», l'étudiant en 3e année au 2IE, Francis Tassembédo, a salué cette initiative du CEEGAB. Il a encouragé le comité d'organisation à poursuivre cette compétition en fondant l'espoir d'une organisation réussie de la prochaine édition. Depuis sa création en 2015, le CEEGAB a mené plusieurs activités.

Ce concours a été placé sous le thème : «Rôle et place de l'élève et de l'étudiant dans l'innovation du génie civil et de l'architecture au Burkina Faso et leur insertion dans le milieu professionnel».

Il vise, selon les organisateurs, la promotion et le soutien des élèves et étudiants dans les domaines techniques.