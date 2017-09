Tunisie: On peut acheter son mouton sur internet

Bien sûr, le marketing, l'hébergement du site, le photographe, tout cela coûte de l'argent. Mais c'est un investissement auquel Mohammed Sfar consent volontiers, pour écouler les autres produits, aussi, de son exploitation agricole... que de plus en plus de clients viennent visiter pour s'assurer que les photos publiées sur le site sont conformes à la réalité.

En cette période d'aïd el-kebir (tabaski), les musulmans du monde entier se préparent à sacrifier un mouton. Du moins pour ceux qui ont les moyens d'acheter ces bêtes dont le prix monte chaque année en flèche à l'approche de la fête. En Tunisie, c'est le mouton bio qui est de plus en plus "tendance". Et certains Tunisiens privilégiés se précipitent sur internet pour acquérir ces animaux estampillés "naturel".

