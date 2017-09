Tchad: Balaam Facho dit non au Plan national de développement de Déby

Sandrine Blanchard a joint Balaam Facho Faustin, professeur d'alimentation vétérinaire et en nutrition pour en parler. Il a été ministre du Plan de 1988 à 1990 sous Hissène Habré et vit réfugié en France depuis une tentative d'assassinat en 2008. Selon lui, le PND présente de grosses lacunes.

Dans ses grands axes, ce plan prévoit de relancer l'économie en misant sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire notamment et en développant les infrastructures routières. Mais l'opposition tchadienne dénonce cette rencontre et réclame la tenue d'un "dialogue national inclusif" pour remettre à plat les raisons de la crise économique sévère que traverse le pays, et discuter de la possibilité d'une alternance démocratique après 27 ans de présidence d'Idriss Deby Itno.

