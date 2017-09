Sénégal: Le procès controversé de Kemi Seba

"La BCEAO commet une grosse erreur en portant plainte dans la mesure ou elle est une institution qui a juridiction sur huit pays et que tous les huit pays n'ont pas cette disposition là dans leur droit interne. Ce n'est donc pas une loi commune à la BCEAO, ajoute Victor Prudent Topanou. "A partir de ce moment, la BCEAO aura des difficultés dans les pays ou ces dispositions ne sont pas appliquées, pour pouvoir faire respecter ces billets. C'est là ou moi, je trouve la faille de cette plainte. J'aurai encore préféré que ce soit le Sénégal, le ministre de l'économie et des Finances sous l'influence de la BCEAO, qui porte plainte et non pas la BCEAO directement."

" C'est un acte tout aussi illégal qu'une Rosa Parks s'asseyant dans un bus, dans une colonne qui est réservé à des blancs et non à des noirs comme elle", ajoute Guy Marius Sagna. " Je rappelle que l'esclavage était légal, l'apartheid était légal, la colonisation était légale. Que valent ces légalités là. Justement le FCFA, c'est le Franc de l'oppression. Semi Keba a posé un acte pour susciter un débat."

Celui-ci bénéficie du soutien d'activistes africains dont certains d'entre eux seront présents à ses côtés lors de sa première comparution. Pour Guy Marius Sagna, coordonnateur de la Coalition Nationale Non aux APE et au Franc CFA, "l'acte d'un Semi Keba brûlant le FCFA est comparable à l'acte d'un Nelson Mandela, un acte tout aussi illégal, brûlant en pleine période d'apartheid son passeport. C'est comparable aussi à l'acte d'un Muhammad Ali, qui en pleine guerre du Vietnam refuse d'incorporer l'armée américaine pour aller se battre au Vietnam."

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

