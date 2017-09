Burkina Faso: Formation des formateurs avancés

Les bénéficiaires du Programme de renforcement de la formation et de l'insertion professionnelles (PRFIP) ont reçu leurs attestations de fin de formation dans différentes filières. C'était le jeudi 31 août 2017 à Ouagadougou, lors de la clôture de la Ve session de formation des formateurs avancés.

Après un mois et demi de formation reçue en plomberie sanitaire, en mécanique automobile et agricole de précision et de moulage, en électromécanique et énergie solaire, les 49 personnes bénéficiaires, dont 26 de Ouagadougou et 23 de Bobo-Dioulasso, sont entrées en possession de leurs attestations, le jeudi 31 août 2017, à Ouagadougou.

Sur financement de la République de Chine Taïwan du Programme de renforcement de la formation et de l'insertion professionnelle (PRFIP), les lauréats aguerris sont désormais prêts, pour l'atteinte des objectifs du programme politique du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, lequel programme donne une place de choix à la formation professionnelle.

Les modules abordés par les différentes filières sont, entre autres, conception et réalisation en électricité et bâtiment, génie électrique et automatisme, hydraulique et pneumatique, moteur à injection essence, scanner et méthode de diagnostic. Pour le représentant du ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle, Issouf Traoré, ce programme est la preuve de l'engagement de la Chine Taïwan, pour le développement du pays des Hommes intègres. Il a signifié que ces formateurs formés doivent, d'une part, travailler dans un esprit d'équipe dans leurs centres de formation, transmettre leurs compétences à la jeunesse du Burkina Faso.

D'autre part, ils sont appelés à apporter des résultats concrets, en utilisant toutes les connaissances qui leur ont été enseignées. « C'est dans cette dynamique que sortiront de nos centres publics de formations professionnelles, des apprenants compétents et qualifiés, pour affronter la concurrence du marché », a-t-il soutenu.

Obtenir un emploi décent d'ici à l'horizon 2020

M. Traoré a également signifié que la formation professionnelle n'est pas seulement axée sur l'emploi salarié et l'embauche dans les entreprises. Elle vise également et surtout, selon lui, le développement de l'initiative privée et l'auto-emploi. Le représentant du ministre en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle a noté que la présente formation traduit la vision des autorités du ministère, dont l'objectif visé est d'anticiper et de combler la demande en formation professionnelle, afin d'offrir à chaque Burkinabè, une chance d'obtenir un emploi décent à l'horizon 2020.

« La valorisation du capital humain est le 2e axe stratégique du Plan national de développement économique et social (PNDES), notre référentiel de développement », a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs, invité les acteurs du Programme de renforcement de la formation et de l'insertion professionnelles (PRFIP), à s'investir dans la consolidation et le renforcement des acquis engrangés, dans une dynamique de Partenariat public privé (PPP).

Le représentant des bénéficiaires, Jacques Kaboré, s'est réjoui de cette opportunité de formation qui leur a été offerte, en ce sens que de nouvelles connaissances techniques ont été acquises et que les méritants, à l'en croire, sont désormais plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Il a cependant soumis des doléances auprès des organisateurs pour les années à venir. Il s'est agi de revoir la manière de dérouler la formation, de telle sorte qu'elle soit pointue et accentuée sur un module précis.

L'Ambassadeur de la Chine Taïwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong a, pour sa part, affirmé que cette Ve session des formateurs formés, revêt une grande importance pour le Burkina Faso.

A l'entendre, les capacités des techniciens doivent être renforcées et développées pour le succès global des efforts consentis en matière de promotion de la formation professionnelle.