Niger: Des passeurs reconvertis à Agadez

Bashir, lui, a trouvé un footballeur potentiel originaire de Côte d'Ivoire et l'invite à faire des essais. Il devra prouver qu'il a assez de talent pour jouer en deuxième division nigérienne. Et surtout, montrer qu'il est prêt, pour l'instant, à renoncer à son rêve d'Europe.

Huit de ses joueurs sont des migrants qui se sont retrouvés bloqués aux portes du désert. Le numéro 66, originaire de Côte d'Ivoire, a rêvé de devenir une star du football en Europe. Au lieu de cela, Mahamadu joue maintenant pour le club de Bashir. L'ancien passeur essaie d'empêcher ses joueurs de rejoindre l'Europe. Principalement parce que c'est dans son propre intérêt - après tout ce sont ses meilleurs joueurs - mais aussi parce que de plus en plus de gangs sans pitié s'emparent de l'activité de traite humaine au Niger dit-il. "Maintenant la route est bloquée, donc y'a des passeurs qui font ce travail, ils suivent les nouvelles routes, c'est très dangereux."

Face à la baisse de leurs revenus, certains passeurs ont décidé de se reconvertir, par exemple dans un club de football, comme l'ont découvert. C'est le cas de Bashir Ama. Ce dernier avait l'habitude de gagner beaucoup d'argent en faisant traverser le Sahara aux candidats à l'émigration qui voulaient rejoindre la Libye. Mais il a décidé d'arrêter et finance aujourd'hui, le plus grand club de football d'Agadez, Nassara: "C'est une équipe de passeurs, parce que moi je suis passeur. La majorité, les jeunes qui donnent l'argent ce sont des passeurs."

