Congo-Kinshasa: Le président de la CENI dans le Kasaï

"La planification de la CENI s'avère chronophage dans la mesure où ça prend du temps. Et nous disons qu'il faudra que la CENI s'en tienne au consensus politique et l'arsenal juridique lié au processus électoral en faisant un effort d'écourter le processus d'enrôlement dans ces deux provinces du Kasaï. Et cela est possible."

Cette opération d'enrôlement s'étalera sur trois mois et elle déterminera la suite du processus électoral. Un prétexte pour la CENI afin de ne pas respecter l'accord de la Saint sylvestre c'est-à-dire organiser les élections avant le 31 décembre 2017, selon Gérard Bisambu, secrétaire général de la plate-forme "Agir pour des Elections Transparentes et Apaisées."

"Nous avons d'autres contraintes d'ordre financier et ça c'est autre chose. Mais moi je reste optimiste parce qu'autant on a fait des efforts pour atteindre aujourd'hui 40 millions d'électeurs, autant nous allons poursuivre l'effort pour qu'on clôture l'opération", a ainsi insisté Corneille Nangaa.

