Rwanda: Diane Rwigara reste introuvable

Au Rwanda, c'est toujours l'inquiétude autour de la disparition de l'opposante et ex-candidate à la… Plus »

"Il n'y a plus d'opposition à l'intérieur du pays, assure-t-il. Tout leader qui s'affirme, Kagamé fait tout pour le casser. Il a assassiné des gens même à l'extérieur du pays, en Afrique du Sud et en Europe. Il le fait depuis longtemps. Moi je dirais que nous avons la responsabilité d'organiser une vraie opposition à l'extérieur du pays."

"On sait qu'elle est entre les mains de la police nationale. J'ai toutes les raisons de craindre pour sa vie et pour sa sécurité. Ils vont inventer toutes sortes de raison pour la maltraiter, pour l'emprisonner et certainement pour la liquider", nous a confié l'opposant.

Diane Rwigara et quatre autres membres de sa famille sont toujours portés disparus, sans aucun signe de vie. La disparition de l'ex-candidate à la présidentielle rwandaise remonte au 30 juillet après que la police rwandaise s'est rendue à son domicile pour effectuer une fouille et saisir du matériel dans le cadre d'une enquête pour évasion fiscale.

La disparition de l'opposante et ex-candidate à la présidentielle rwandaise Diane Rwigara, qui remonte au 30 juillet, inquiète certains opposants du régime Kagamé. Ils redoutent de ne plus la revoir.

