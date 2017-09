Afrique: L'Europe en quête d'une stratégie contre les migrations irrégulières

L'Allemagne met quant à elle l'accent sur le partenariat dans le domaine du développement. Un plan que la chancelière Angela Merkel a de nouveau évoqué lors de sa traditionnelle interview d'été. Selon Madame Merkel en effet, "il est question d'empêcher les réseaux de passeurs de continuer d'exercer cette activité et leur proposer une autre perspective pour s'autofinancer. Créer de l'emploi... Ensuite, équiper les forces de sécurité nigériennes, travailler avec la Libye et d'une manière générale les pays de départ des migrants en créant de meilleures opportunités sur place."

Les pays européens sont toujours préoccupés par la réduction des flux migratoires. Lors d'un mini-sommet qui s'est tenu à Paris, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ont discuté avec et certains pays africains (Libye, Niger, Tchad). Le but est de fixer une stratégie permettant de stopper les départs depuis l'Afrique. Mais le sommet de Paris confirme encore le constat que les pays européens sont seuls à la manœuvre, laissant la Commission européenne simple spectatrice. La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini était bien présente à Paris. Mais cette présence semble plutôt symbolique.

