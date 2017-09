Désormais, une unité de coordination nationale canalisera les efforts de la communauté nationale de conservation en matière de lutte contre la criminalité faunique et floristique en RDC.

La communauté nationale de la conservation a célébré, le jeudi 31 août dernier, la journée internationale de l'éléphant, avec à la clé deux activités : la visite du marché Bikeko à la Place Royal et la conférence de presse au Cercle de Kinshasa, à Gombe. Ces activités s'inscrivaient dans le cadre de la lutte le braconnage de l'éléphant, le trafic illicite de l'ivoire et ses produits.

En marge de la journée internationale de l'éléphant 2017, le gouvernement, via le ministère de l'Environnement, a pris l'engagement de mettre en place une unité de coordination nationale de lutte contre la criminalité faunique et floristique. Et cela, dans le but de mutualiser les efforts de différentes structures étatiques intervenant dans la chaîne de l'application de la loi ainsi que leurs partenaires. Cette volonté est coulée sous forme d'acte d'engagement des parties pour la collaboration interinstitutionnelle dans la lutte contre le braconnage de l'éléphant et le commerce de l'ivoire et ses sous-produits. Acte qui sera ouvert sous peu à la signature des parties prenantes à la conservation de la nature.

C'est également pour améliorer le contexte sociopolitique, institutionnel et opérationnel dans le secteur de la conservation de la nature ; valoriser les efforts consentis au niveau national sous forme de plaidoyers lors des conférences internationales en vue de mobiliser des ressources supplémentaires en faveur de la lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces menacées d'extinction ; mettre en place des conditions favorables (décret, concertation des bailleurs) en vue de l'opérationnalisation du Fonds Okapi pour la conservation de la nature (FOCON) ; opérationnaliser le corps pour la protection des parcs nationaux et réserves apparentées (CORPPN).

Consolider la collaboration

L'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et ses partenaires consentent, de leur côté, de consolider la collaboration sur le terrain entre les différents acteurs dont les communautés locales ; faciliter la mise en œuvre d'un système de suivi des stocks d'ivoire, y inclus des inventaires réguliers et des audits globaux et indépendants afin d'assurer la transparence, la traçabilité et d'empêcher « les fuites » d'ivoires saisis en RDC ; déceler les lacunes et arrêter des mesures idoines pour atténuer l'ampleur du trafic de l'ivoire et des produits et sous-produits de l'éléphant d'Afrique. Ils prennent aussi l'engagement d'élaborer une feuille de route visant la mobilisation des consciences et attitudes humaines jusqu'à l'élimination de toutes les activités de braconnage dans les aires protégées et de tout impact du braconnage dans les zones à biodiversité élevée ou fortement menacées.

Dans le cadre de ce même engagement, les bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers du gouvernement acceptent, pour leur part, de continuer à soutenir, dans la mesure du possible, la mise en œuvre des mesures visant à atteindre la tolérance zéro pour le braconnage ; aider à mobiliser et catalyser les fonds pour soutenir les mécanismes de financement de la conservation à long terme, tels que le FOCON. Ils vont non seulement mettre un accent particulier sur l'assistance sociale des éco-gardes, les veuves et orphelins de ceux qui ont été tués dans l'exercice de leur fonction, mais aussi renforcer des synergies et mutualiser les appuis en vue de rendre plus efficace les actions en matière de lutte contre le braconnage.