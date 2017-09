Congo-Kinshasa: La Céni a présenté à Kananga le chemin critique des élections

A noter que la rencontre de Kananga a connu la présence des experts et observateurs de l'Assemblée nationale, des partis politiques tant de l'Opposition que de la Majorité, de la société civile, de la Monusco, du PNUD, de l'OIF, de l'Union africaine et de la SADC ainsi que des institutions provinciales du Kasaï Central.

Au nombre de préalables qui restent à lever pour garantir un processus électoral apaisé, la rencontre de Kananga a identifié les lois encore en souffrance, et dont les projets doivent être examinés et adoptés en urgence au Parement. Dans les provinces démembrées, il a été également souligné la nécessité de lever des contraintes liées à l'implantation et l'opérationnalisation des cours et tribunaux.

La Céni (Commission électorale nationale indépendante) procède déjà au recrutement et à la formation du personnel en vue du lancement dans le Grand Kasaï des opérations d'enrôlement. Selon les prévisions de la Céni, l'on s'attend à plus d'un million d'enrôlés.

