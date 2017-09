Burundi: Le pays met en place un Observatoire de lutte contre le génocide

"Aujourd'hui, les Burundais, les victimes, les catégories vulnérables peuvent être rassurés plus ou moins car l'armature légale est là pour prévenir et punir le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression!" estime Aloys Batungwanayo, historien et chercheur à l'université de Lausanne.

"Les institutions actuelles veulent justement procéder à la mise en place de cet Observatoire pour s'assurer que cela soit fait conformément à ce que les institutions du CNDD-FDD (le parti au pouvoir ndlr) recherchent et non pas à ce qui était recherché à travers l'accord d'Arusha!", Thacien Sibomana du parti UPRONA.

Mais pour l'opposition, le pouvoir a d'autres intérêts inavoués. "Pourquoi les institutions actuelles font la course contre la montre? Si nous avons attendu depuis la signature de l'accord d'Arusha jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'était le moment propice pour la mise en place de cet Observatoire ? Non !", affirme Thacien Sibomana du parti UPRONA.

La loi créant l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité a été votée par le parlement. Mais elle divise la classe politique.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.