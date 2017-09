La 16ème session du conseil d'administration du Centre de Recherche d'Etudes et de Documentation pour la Survie de l'enfant (CREDOS), s'est tenue le jeudi 31 août 2017, au siège de ladite structure.

Elle était présidée par M.Salif Samaké, représentant le ministre de la santé et de l'hygiène publique, en présence de professeur Hamadoun Sangho, directeur général du CREDOS.

Dans son mot de bienvenue, le directeur général, M. Sangho dira qu'au-delà des difficultés qui sont inhérentes au développement de toutes les structures, que le centre a enregistré des acquis au cours du premier semestre 2017.

Il s'agit, des activités du cycle 2 de la Plateforme Nationale d'Evaluation (NEP) pour la période de 2016-2017 ; de l'étude sur les déterminants psychosociaux de la vaccination contre la poliomyélite auprès des parents et enfants dans le district sanitaire de Kati : cas des aires de santé de Kabalabougou et Sangarebougou ; de la recherche formative sur la prise en charge de la drépanocytose dans le district sanitaire de Sélingué ; de l'étude sur l'utilisation de la téléphonie mobile pour accroitre la participation des collectivités à l'accès aux soins appropriés ; la mise en œuvre de l'étude sur l'évaluation de la qualité de la prise en charge des grossesses à risque en commune I du district de Bamako.

Pour M. Sangho, en termes de valorisation des résultats de recherches, le centre a à son actif 2 articles publiés. Concernant le budget, le Dg du CREDOS fera savoir que sur une prévision annuelle de 575 358 000 de francs CFA, le CREDOS a pu mobiliser au courant ce premier trimestre, la somme de 351 373 222 F CFA ; soit un taux de 61,04%. Le budget mobilisé a été exécuté à hauteur de 72,11% soit 253 409 414 F CFA, avec un taux de justification de 97,03%.

Il a également annoncé le bitumage de la voie d'accès au centre et la réalisation d'études et recherches en rapport avec la survie et le bien- être de l'enfant ; le renforcement de la collaboration avec les autres structures de recherche et les partenaires; la dotation du centre en matériel informatique, bureautique et roulant.

Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre, M. Samaké dira que cette session est l'occasion d'apprécier les avancées obtenues dans la réalisation des activités planifiées au cours de cette session à mi-parcours.

Selon lui, le centre a enregistré des résultats encourageants dans le domaine de la recherche, en témoignent les différentes publications et communications dans des revues importantes. Il signale que l'ordre du jour, offre l'occasion d'examiner et d'adopter le procès-verbal de la session précédente ; de faire le point d'exécution des recommandations issues de la session passée et d'examiner le rapport d'activités et le point d'exécution du budget du 1er janvier au 30 juin 2017 a-t-il fait savoir...