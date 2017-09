Congo-Kinshasa: L'ACAJ condamne la violation des libertés des réunions pacifiques

La décision interdisant la tenue du meeting du Rassemblement, prévu hier dimanche 3 septembre, traduit, selon l'ACAJ, une « volonté claire de rétrécir davantage l'espace d'exercice des libertés publiques en RDC ».Réaction de Me Georges Kapiamba, président de l'ACAJ.

L'ACAJ a suivi avec préoccupation le communiqué du Gouverneur de la Ville de Kinshasa,diffusé dans les médias, par lequel il interdit le meeting prévu par l'opposition politique ce dimanche 03 septembre 2017 à Kinshasa.

Aussi, le Commissaire provincial de la police Ville de Kinshasa est intervenu dans les médias pour "interdire tout attroupement de plus ou moins 5 personnes " ce dimanche.

L'ACAJ condamne la décision du gouverneur André Kimbuta car elle viole les libertés de réunions pacifiques et d'expression garanties par la Constitution et la loi portant statut de l'opposition. Elle traduit une volonté claire de rétrécir davantage l'espace d'exercice des libertés publiques en RDC. "Il ne peut pas y avoir de processus électoral inclusif et ouvert tant que le pouvoir continuerait à empêcher l'opposition à s'exprimer librement ".

S'agissant de l'interdiction d'attroupement de plus ou moins 5 personnes, l'ACAJ la condamne fermement et rappelle au Commissaire provincial de la police qu'il n'a aucune prorogative légale d'en prescrire. Il s'agit d'une tentative d'usurpation de pouvoir, inacceptable dans une société démocratique. L'ACAJ rappelle que la police qu'au terme de la Constitution et de sa loi organique, elle doit être républicaine et concourir à l'exercice des libertés publiques par les citoyens. Elle ne doit pas empêcher même des fidèles ou des amis de regrouper parce qu'il faut empêcher une Réunion de l'opposition politique.

C'est pourquoi l'ACAJ demande au Gouvernement de respecter les obligations internationales de la RDC en matière d'exercice des libertés publiques et à l'opposition d'user de tous les moyens de Droit pour défendre ses Droits.

Elle demande au Commissaire provincial de la police de respecter la Constitution et les lois de la république et s'interdire de prendre des positions politiques.