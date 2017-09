Afrique: Ces Africains qui soutiennent le franc CFA

La raison est que la sous-région est éclatée en deux zones monétaires : les 8 pays qui utilisent le franc CFA réunis au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et 7 autres qui disposent de leur propre monnaie : le Nigeria, le Ghana, le Liberia, la Sierra Leone ou la Gambie.

Et le taux d'inflation a grimpé jusqu'à 18% entre 2016 et 2017. Situation moins reluisante au Ghana, l'un des autres poids lourds économiques. En raison de la chute du prix de la fève, Accra a enregistré en 2016 une inflation d'un peu plus de 15%.

En dépit des critiques formulées par les anti- franc CFA, nos interlocuteurs croient dur comme fer que cette monnaie a de nombreux avantages. Parmi eux, le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé qui fut entre 2004 et 2011 président de l'UEMOA, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

Le débat sur le maintien ou non du franc CFA continue de susciter débat et polémique en Afrique.

