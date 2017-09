Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire sur fonds de tension entre syndicats et gouvernement

«Les enseignants conditionnement la reprise des enseignements sur toute l'étendue de la République à la matérialisation du paiement du complément de leurs salaires, tel que prévu et stipulé par ledit accord; du paiement de cinq mille enseignants tel que convenu; du versement de 200 millions de francs congolais (Environ 130 000 dollars américains) pour le compte de la MESP [Mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP]. Les enseignants attendent la solution à tous ces problèmes au plus tard ce dimanche 3 septembre à minuit».

Le gouvernement congolais et l'intersyndicale de la Fonction publique ont confirmé la rentrée scolaire 2017-2018 pour ce lundi 4 septembre alors que les principales formations syndicales, le Syndicat des enseignants du Congo (SYECO) et le Syndicat des écoles conventionnées catholiques (SYNECAT), s'y opposent. Les parents sont dans l'incertitude.

