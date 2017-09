Sénégal: Appel au dialogue - Un signe de la volonté de "consolider et de moderniser" la démocratie

L'APR rappelle "que notre système électoral est éprouvé et constitue un modèle de référence". Le parti présidentiel rappelle à cet effet les "deux alternances pacifiques en 12 années, au sortir d'élections libres, régulières et transparentes".

"Par ailleurs, l'Alliance pour la République fustige avec la plus grande fermeté, les tentatives visant insidieusement à discréditer cet appel au dialogue, au mépris de toute objectivité, en voulant jeter le doute sur les institutions de la République, notamment sur le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la CENA et notre système électoral de façon générale."

Il ajoute que l'APR "lui exprime son soutien sans réserve dans sa volonté de bâtir un Sénégal de paix, prospère et émergent et salue enfin, sa posture de respect des institutions de la République, de leurs prérogatives respectives et de la séparation réelle des pouvoirs".

Le parti présidentiel "lui renouvelle ses chaleureuses félicitations et ses vifs encouragements, pour la constance de son engagement irréversible pour le dialogue, la concertation et l'échange avec tous les secteurs de la vie nationale".

Dans un communiqué signé de son porte-parole national, Seydou Guèye, l'APR déclare que "cette nouvelle initiative vient confirmer en illustrant avec éclat, sa volonté de consolider et de moderniser notre démocratie, par la construction de consensus forts, ainsi que sa détermination à renforcer l'Etat de droit et à promouvoir la bonne gouvernance".

