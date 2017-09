Congo-Kinshasa: Incidents de Kananga - Des précisions de la MONUSCO !

La conférence de presse conjointe des Nations Unies était animée à partir de Kinshasa par Fabienne Pompey, porte-parole par intérim de la MONUSCO et Florence Marchal, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies et depuis Goma, par le colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la MONUSCO.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi, bienvenue aux journalistes à Goma et à Kinshasa, qui nous font le plaisir d'assister à cette conférence de presse.

Je voudrais d'abord revenir sur un incident, un incident très sérieux, qui s'est passé lundi à Kananga.

En effet, des militaires FARDC, conduits par un haut gradé, ont pénétré de force dans la base de la MONUSCO. Ils étaient à la poursuite d'un journaliste qui, pour leur échapper, s'est réfugié dans l'enceinte de la mission.

Le chef de la MONUSCO Maman Sidikou, a, dans un communiqué publié hier, a fermement condamné cette violation des locaux de la MONUSCO. En vertu de l'accord sur le statut des Forces entre le gouvernement de la RDC et l'ONU, en vertu également de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, les locaux et les biens de la MONUSCO sont inviolables.

Les Nations Unies demandent au gouvernement de la RDC de respecter ses obligations telles que prévues dans les accords signés entre l'Etat congolais et l'ONU.

Maman Sidikou a aussi demandé au gouvernement congolais de s'assurer que les responsables de cet incident répondent de leurs actes et de prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus.

D'autre part, la MONUSCO s'inquiète de la dégradation des conditions de travail des journalistes.

La liberté d'informer est un des piliers de la démocratie. Les tracasseries et menaces dont les journalistes sont de plus en plus souvent la cible témoignent d'une restriction de l'espace de la liberté d'expression qui ne va pas dans le sens de la décrispation attendue.

Je voudrais, ensuite, répondre à des rumeurs qui ont circulé dans la presse sur Radio Okapi. Contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit, Radio Okapi ne ferme pas et ne va pas fermer.

La radio de la paix, comme beaucoup d'autres entités de la MONUSCO, va connaitre une réduction de personnel. Vous savez que le budget des opérations de maintien de la paix a été réduit et pour la MONUSCO cela représente 8 % de réduction, environ 92 millions de dollars. Cela implique des économies et il y aura des réductions de personnel. La mission est en train de travailler sur les détails.

Il faut savoir que tout cela se fait selon un processus transparent et conforme aux règles des Nations Unies, et ce processus est mis en oeuvre en consultation avec les syndicats, que ce soit du personnel local ou international.

Pour en revenir à Radio Okapi, donc, celle-ci ne ferme pas et même avec quelques postes en moins, et quelques ajustements, la radio continuera à donner à ses auditeurs une information juste et impartiale et à remplir son rôle de radio de la paix.

Comme vous le savez, la MONUSCO ne va pas rester indéfiniment en RDC. Un jour viendra où la mission fermera. Nous souhaitons que, sous une forme ou une autre, l'aventure de Radio Okapi, un outil fantastique animé par de grands journalistes, de grands professionnels, continue son rôle d'information neutre et équilibrée.

Je vais maintenant passer la parole au Colonel Haag à Goma qui va nous faire le point sur la situation sécuritaire.

Porte-parole militaire de la MONUSCO [Lt-Colonel Serge Haag] : Merci et bonjour à tous. Les principales informations de la semaine concernent la situation sécuritaire au Nord-Kivu dans les territoires de Butembo, Lubero et la province du Tanganyika où les attaques récentes par des groupes armés ont conduit nos forces à de fréquents déploiements dans le but de protéger la population et d'intervenir en appui aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Ceci est conforme à notre mandat de protection des civils dans les zones caractérisées par un regain de violence avec un dispositif sécuritaire capable de répondre aux attaques et de maintenir une forte pression sur les éléments négatifs.

Ainsi, à Musingiri, les populations ayant fui les attaques menées par les présumés Mayi Mayi Mazembe le 26 août 2017, ont rejoint leur village grâce aux opérations vigoureuses conduites par la Force d'Intervention de la Brigade (FIB) de la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises.

S'agissant des zones où la MONUSCO s'est vue contrainte de fermer des bases, la Force a maintenu une présence régulière en menant depuis dix jours des opérations autour de Lubero et des villages de Kabalo, Kamandi et Kimaka.

De plus, pour renforcer sa relation avec les communautés villageoises, la Force va chercher à déployer aussi souvent que possible des équipes de liaison féminines. Cela a été le cas dans les localités de Kabalo et Entoto.

Cette opération visait à recueillir les préoccupations exprimées par les femmes au regard de la situation sécuritaire et à rassurer la population civile de la présence de la MONUSCO.

Enfin, la MONUSCO condamne fermement l'attaque menée contre son personnel et l'entrave à la liberté de mouvement de la Force, le 23 août 2017 au Tanganyika, où un convoi des Casques bleus revenant d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire au nord-ouest de Kalemie a été pris à partie dans la localité de Lambo-Kilela par une milice Twa très hostile et armée d'arcs et de flèches qui ont entraîné un blessé dans nos rangs.

Nous rappelons que ce genre de situation permet à nos soldats de faire usage de la force dans le cadre de la légitime défense et que, dans la circonstance, nos soldats ont fait preuve d'une grande discipline de feu.

Pour conclure, conformément à son mandat prescrit par le Conseil de sécurité, la MONUSCO reste déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires visant à protéger les civils.

En liaison avec les autorités provinciales et les notables de la région, elle poursuivra les médiations et des réunions d'engagement communautaire en vue de soutenir les efforts pour ramener la paix dans les provinces troublées par la violence. Je vous remercie.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Merci beaucoup colonel, je vais passer maintenant la parole à Florence Marchal pour l'équipe pays.

Coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies [Florence Marchal] : Merci Fabienne, bonjour à tous. Neuf, ce sont 9 des 26 provinces de la République démocratique du Congo qui sont désormais affectées par la crise dans la région du Kasaï.

En effet, une première vague de 2 000 déplacés a été signalée à Tembo dans la province du Kwango. Au total, on enregistre toujours 1,4 million de personnes déplacées internes et plus de 33 000 réfugiés congolais en Angola.

La mise à disposition rapide de fonds reste prioritaire pour permettre la réalisation d'activités visant à soulager les populations en attente d'assistance à la veille de la rentrée scolaire alors que 400 écoles ont été attaquées depuis le début de la crise et que 260 d'entre elles ont été détruites.

En outre, la saison des pluies pourrait exposer les personnes déplacées aux intempéries et risques de maladies hydriques et limiter l'accès humanitaire dans certaines zones, en raison du mauvais état des routes.

Alors, la réponse se met en place doucement. L'appel éclair aux donateurs, lancé par le Coordonnateur humanitaire en avril dernier, est couvert à 40 % avec la promesse de financement de 8 millions de

dollars américains de l'Agence de développement du gouvernement américain, USAID. Une promesse reçue ces derniers jours.

Sous la coordination du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), les acteurs humanitaires de la province de l'Ituri lancent un plan de réponse en faveur des sinistrés de l'éboulement de terrain survenu dans la localité de Tara en territoire de Djugu.

Les bénéficiaires de ce plan sont les 57 rescapés de l'éboulement, 280 enfants orphelins et leurs familles d'accueil. Le Programme alimentaire mondial (PAM) planifie de distribuer des vivres alors que l'UNICEF compte remettre des kits de non vivres ainsi que des kits scolaires.

A noter que la Croix-Rouge locale a finalisé la désinfection de la zone.

C'est par rapport à ce que vous qualifiez de violation des locaux de la MONUSCO. Le gouvernement se défend en justifiant la présence de militaires, des FARDC, dans l'enceinte de la MONUSCO par rapport à la poursuite d'un membre d'un groupe armé. Vous, vous dites que c'est un journaliste, en réalité qu'en est-il ? C'est un journaliste qui a été poursuivi ou un membre d'un groupe armé qui voulait se reconstituer ? Si tel est le cas, comment la MONUSCO peut-elle aller jusqu'à protéger un membre d'un groupe armé ?

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : La MONUSCO ne protège pas les éléments des groupes armés. Ça, c'est une chose. La personne qui est venue à la MONUSCO s'est présentée avec une carte de presse et, à notre connaissance, elle n'était pas en train de monter un groupe armé. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment.

Je voudrais rebondir sur cette question. Avez-vous pu identifier cette personne ? Elle travaille pour quel organe ? Son identité ?

Il travaille pour une radio à Kananga et son identité est dans la presse.

Ma question s'adresse à vous Mme Fabienne Pompey. Sheka a été transféré à la prison de N'dolo et son audience devait se tenir samedi dernier. Automatiquement, il y a eu report pendant que la MONUSCO s'attendait à une justice équitable.

Est-ce que ce report ne peut pas déjà occasionner des magouilles ou ne peut pas amener la MONUSCO à ne pas croire à cette justice équitable à laquelle elle s'attend ?

Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait eu report. J'imagine qu'il arrive dans la justice qu'il y ait des reports. Pour le moment, il n'y a pas eu de déclaration sur le processus judiciaire en cours. Nous laissons la justice congolaise faire son travail.

Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme [Jose Maria Aranaz] : Même si nous laissons la justice congolaise faire son travail, comme la très bien dit Fabienne, nous espérons que le processus judiciaire va commencer, qu'il sera équitable et qu'il ne sera pas reporté.

Nous serons prêts à donner l'appui à la justice mais aussi pour observer de manière très proche ce processus pour garantir qu'il sera juste et que M. Sheka sera tenu responsable des actes auxquels il a participé.

Est-ce que le règlement des Nations Unies prévoit des sanctions pour une personne étrangère qui viole les installations des Nations Unies ? Le cas d'espèce pour cet officier des FARDC à Kananga ?

Le gouvernement congolais a signé un accord avec la MONUSCO. C'est au gouvernement congolais de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires.

Une préoccupation pour Florence Marchal. Le 30 août est la journée internationale des victimes de disparition forcée. L'Afrique n'est pas épargnée, y compris la RDC. La MONUSCO a préparé quel type d'activités pour cette journée ?

Coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies [Florence Marchal] : Vous savez, il y a des journées tous les jours et nous ne pouvons pas toutes les honorer. Pour celle-ci, nous n'avons pas prévu d'activité particulière même si, comme vous le dites, la RDC est également concernée mais pas de manière suffisamment critique.

En revanche, nous commençons déjà à travailler sur la journée des Nations Unies et la journée de la lutte contre la pauvreté qui seront célébrées au mois d'octobre.

Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme [Jose Maria Aranaz] : Et si vous regardez le compte Twitter du BCNUDH, la journée internationale est déjà évoquée. Il y a déjà le matériel universel qui a été préparé par le Haut-Commissariat aux droits humains.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Il y a quand même du matériel qui est sur le site web. Je voudrais présenter, car je ne l'ai pas fait tout à l'heure, José-Maria Aranaz qui est à côté de moi et qui est en charge du bureau conjoint des droits de l'Homme. Une question à Goma ?

Mon Colonel, peut-on avoir le bilan des affrontements qui ont eu lieu hier à Lubero centre ? Il paraît que le convoi du général de la police qui allait à Butembo aurait été attaqué ? Peut-on avoir des précisions là-dessus ?

Porte-parole militaire de la MONUSCO [Lt-Colonel Serge Haag] : Vous parlez du bilan d'affrontements. Quels affrontements ? Vous n'avez pas précisé.

Peut-on avoir le bilan de ces affrontements ?

S'il s'agit d'une question de ce genre, je crois que je ne pourrai pas vous répondre par rapport à ce bilan.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Colonel, je crois qu'il y avait une question aussi sur une rumeur disant que le convoi du général Awale aurait été attaqué. C'est ça la question qu'a posée la dame ?

Le général Placide de la PNC plutôt pas le général Awale.

On vous entend très mal à Kinshasa, la ligne n'est pas très bonne aujourd'hui.

OCHA sollicite 812 000 dollars de la part des bailleurs de fonds pour intervenir humanitairement en RDC. De cette demande, les espoirs sont-ils en passe d'être satisfaits Florence ?

Coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies [Florence Marchal] : Cette question me donne l'occasion de faire un nouveau plaidoyer, à la fois pour le financement de cet appel lancé en début d'année pour couvrir les besoins humanitaires en République démocratique du Congo.

Un appel qui avait été lancé au début de l'année alors que l'on avait pas encore la mesure de la crise du Kasaï, donc les besoins, depuis, ont augmenté et c'est pour cela qu'un nouvel appel spécial, ce qu'on appelle un appel éclair, avait été formulé en avril comme je l'ai signalé dans mes propos liminaires, pour le Kasaï, un appel de 64,5 millions de dollars et à ce jour on a 40 % de promesses de don pour cet appel avec USAID, l'agence de développement américaine, DFID, la coopération britannique, l'Union européenne, les Pays-Bas, le fonds humanitaire et la Suisse qui, pour l'instant, ont promis 40 %.

Ils les ont promis. Après il faut décaisser cet argent et une fois encore il y a urgence car, comme je l'ai indiqué, la crise humanitaire continue à prendre de l'ampleur. On en est à présent à neuf provinces du pays qui sont affectées par cette crise.

Ça va être bientôt la rentrée scolaire, ça va être bientôt la saison des pluies et il y a un besoin urgent de pouvoir apporter une assistance à toutes ces personnes.

L'appel est lancé mais pour l'instant, j'ai envie de dire même si ça bouge un peu, la réponse n'est pas à la hauteur de nos attentes et de l'attente de la communauté humanitaire pour mener à bien toutes les actions qui sont indispensables.

Malheureusement, on n'a pas un environnementaliste dans la salle, peut-être que je suis dans l'ignorance. J'aimerais revenir sur le glissement de terrain en Ituri. Mais également, nous avons appris qu'il y a eu la même catastrophe à Kolwezi. Comment on peut établir ce lien avec la mégestion de l'environnement ? Est-ce que la mégestion de l'environnement ou le manque de protection de la nature peut influencer ce genre de catastrophe naturelle ?

Tout à fait. Comme vous le savez, la lutte contre le changement climatique fait partie des priorités des interventions des Nations Unies ici en RDC et, sans être spécialiste, le bon sens viendrait à faire croire, à faire penser, qu'effectivement ces éboulements de terrain sont liés à toutes ces problématiques du changement climatique.

Donc c'est une des priorités, ce sont essentiellement nos collègues du Programme des Nations Unies pour le développement qui travaillent là-dessus. Ils ont fait une cartographie des risques dans le pays et des programmes sont en cours. Mais pour l'instant, plutôt au niveau des politiques, pour la mise en oeuvre notamment de l'accord climat qui a été signé à Paris.

Voilà, effectivement tout est lié, effectivement c'est une des préoccupations et c'est un des axes d'intervention des Nations Unies dans son accompagnement au gouvernement congolais.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Si je peux ajouter quelque chose, il y a effectivement le phénomène du réchauffement climatique et des changements climatiques mais aussi la déforestation, car la forêt permet de maintenir les sols. Il y a tout un tas de facteurs comme l'installation d'habitations à des endroits qui ne sont pas propices, qui sont risqués et il est vrai qu'il faut une évaluation des risques à chaque fois que l'on installe des maisons pour qu'elles ne soient pas en zone inondables ou à côté de terrains fragiles.

Mais je ne suis absolument pas une spécialiste de la question. J'espère que nous en aurons un, un jour, pour répondre en détails à ces questions.

Une question pour le Colonel concernant la brigade FIB. Mon colonel à un moment donné on sentait quand même l'existence de cette brigade, on se demande si cette brigade existe encore ou non.

Porte-parole militaire de la MONUSCO [Lt-Colonel Serge Haag] : Merci pour votre question. Vous voulez savoir si la Brigade existe. Tout est à croire que peut-être le texte qui a été présenté tout à l'heure, vous ne l'avez pas suivi. Parce qu'il y a une très bonne activité menée par cette brigade à laquelle j'ai fait allusion toute à l'heure qui dit succinctement : comme vous le savez, la partie du Nord-Kivu qui est menacée par un certain nombre d'affrontements et j'ai bien cité qu'à Musingiri, la population qui a fui les attaques menées par des groupes armés ont pu rejoindre leur village grâce aux opérations vigoureuses conduites par la Force d'intervention rapide de la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises. Si vous avez compris, je m'arrête là. Merci

Ma question s'adresse à Fabienne Pompey. A l'approche de l'élection présidentielle prévue avant la fin de cette année, nous constatons une recrudescence de l'insécurité dans la partie est du pays, plus précisément à Lubero, Butembo et environs et aussi à Kananga. Cette situation inquiète les Congolais qui se posent la question «pourrait-on organiser les élections dans le respect des accords dans ce climat ? »

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Ce n'est pas la MONUSCO qui apprécie la situation pour savoir si l'organisation des élections est possible ou pas. C'est au gouvernement que cela revient et à la CENI.

Maintenant, je crois bien savoir que dans ces provinces-là, en tout cas pour ce qui est de l'est, l'enregistrement des électeurs a pu se faire, on en est encore au début pour ce qui concerne les provinces du Kasaï. On espère que ce processus pourra rapidement être en place partout et aller à son terme.

Amen Dimwani/Numerica TV : Je reviens sur ce que vous avez appelé « folles rumeurs », je pense, cette affaire sur Okapi. D'où, est venue cette rumeur ? Nous avons en Afrique un dicton qui dit « que l'eau ne bouge pas pour rien », ou quelque chose comme ça. D'où, sont venues cette rumeur et vos assurances ? Vous avez reconnu que nous allons finir par arriver à une diminution du personnel. On en est à combien et combien doivent partir. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur cette « rumeur » ?

Effectivement, la rumeur est venue du fait qu'une réduction du personnel est prévue. Il faut savoir que dans la réduction du personnel, c'est la partie militaire et police qui prennent le plus gros.

Pour les civils cela représente à peine 8 % du total des économies qui sont à faire sur les postes. En revanche les détails, je ne les ai pas. C'est un processus dans lequel je ne suis pas directement impliquée. Donc les détails, je ne les ai pas, en revanche les personnes concernées sont au courant. Il n'empêche que, comme je le disais, même s'il y a des réductions de personnel à Okapi, la radio continuera à fonctionner, à opérer et à émettre sur le territoire congolais.

Florence Marchal, le lundi 14 août, la FAO a lancé un cri d'alarme sur la famine qui menace plus de 7,5 millions de personnes en RDC. Son cri a-t-il été entendu ? Dispose-t-elle de moyens efficaces pour intervenir ?

Coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies [Florence Marchal] : Alors, tout d'abord une rectification. On ne parle pas de famine, on parle de personnes en état d'insécurité alimentaire, de crise alimentaire, il y a une échelle (d'évaluation) et on n'en est pas encore à la famine. Ceci est important à signaler.

Est-ce que le cri a été entendu ? Même réponse que précédemment. L'appel a été lancé, il y a des activités de plaidoyers qui sont faites auprès des bailleurs traditionnels et j'espère pour la FAO qu'il est en train d'être entendu.

Je reviens sur l'intervention de Mme Pompey sur l'incident qui s'est passé dans la base de la MONUSCO à Kananga. Le gouvernement congolais par le biais de Lambert Mende a nié cette allégation de la part de la MONUSCO. La MONUSCO y tient fermement. Est-ce que l'on peut avoir une idée sur la personne qui est entrée dans votre base de la MONUSCO qui fait polémique ?

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : C'est un groupe de soldats qui s'est introduit dans l'enceinte de la MONUSCO avec à leur tête un haut gradé, les détails sont dans le communiqué de presse et nous confirmons que ces soldats sont entrés à l'intérieur de la base et je ne commenterai pas toute autre interprétation qui a pu être donnée à cet incident.

Ma question sera humanitaire mais aussi pour José Maria. Cela concerne le SYNAMED [Syndicat national des médecins], la grève des médecins qui est maintenant « sèche » actuellement. Est-ce que ce n'est pas également la violation des droits de l'homme parce qu'on sent que les médecins sacrifient les vies humaines, alors que l'on est encore dans le cadre du choléra dans la province du Nord-Kivu, les médecins sacrifient encore des vies humaines. Je ne sais pas que va faire la MONUSCO pour un peu aider ces personnes qui sont internées dans les hôpitaux ?

Je vous remercie, je voudrais que l'on revienne un petit peu sur ce que l'on peut attendre et ne pas attendre de la MONUSCO.

La MONUSCO a un mandat précis qui, vous le savez, est d'abord la protection des populations, essentiellement contre les groupes armés, et la mise en oeuvre de l'accord de décembre dernier. Je ne crois pas que la question que vous avez posée relève d'une intervention de la MONUSCO.

Maintenant, est-ce qu'il y a un aspect droit de l'homme, je vais demander à mon collègue José Maria de répondre.

Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme [Jose Maria Aranaz] : Merci beaucoup. Tout à fait il y a le droit à la santé pour ceux qui ont des problèmes médicaux, il y a aussi, dans le droit international du travail, le droit de grève. Il doit être équilibré avec les violations et l'impact sur les autres droits qui sont plus importants. C'est toujours la question de trouver un équilibre, de ne pas déranger ces personnes qui sont en péril de voir leur santé affectée. Nous ne sommes pas dans une position de faire une qualification de cela. Ce n'est pas à notre bureau de le faire.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : En revanche Florence, puisqu'on parle de santé, est ce qu'on peut faire un point sur le choléra parce qu'il y a quand même de nouvelles provinces touchées ?

Coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies [Florence Marchal] : Oui, en effet vous avez fait allusion dans votre question au fait qu'il y a le choléra dans le Nord-Kivu. Effectivement, 22 % actuellement des cas de choléra sur le territoire national viennent du Nord-Kivu car je crois savoir qu'il y a des problèmes de disfonctionnement dans l'alimentation en eau potable à Goma.

Alors, les tendances pour le choléra ne sont pas très bonnes. L'évolution de l'épidémie, à ce jour, est plus importante qu'à la même période l'année dernière. La semaine entre le 14 et le 20 août dernier, on en était à 517 décès pour les 33 premières semaines de 2017.

L'épidémie est localisée autour des lacs à l'est du pays et le long du fleuve Congo à l'ouest.

Quelle est la réponse qui est apportée par le Gouvernement de la RDC et ses partenaires dont l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Unicef ?

Evidemment, on essaie d'avoir une coordination de la réponse. Il faut savoir qu'il y a une prise en charge gratuite des cas avec l'appui des partenaires et notamment de Médecins sans Frontières, (MSF). Il y a la mise en place de points de chloration, lavage des mains, désinfection des bateaux et aussi des actions évidemment de communication et de mobilisation sociale.

Mais là aussi, les défis restent énormes. La mobilisation des partenaires, la mobilisation des ressources. Il faut tout faire pour prévenir l'extension géographique de l'épidémie, il faut tout faire pour renforcer la prise en charge des personnes malades. On l'a vu, cela a augmenté, donc il faut arriver à endiguer tout cela, réduire le taux de létalité, prendre en charge les personnes malades en leur donnant à manger. Et aussi, un des défis est l'amélioration du système des données de surveillance.

Donc, voilà où on en est par rapport au choléra. Donc, dans ce que font les Nations Unies et ce que ne font pas les Nations Unies, nous ne sommes pas en première ligne pour la réponse pour le choléra mais nous apportons une assistance et un soutien là où c'est possible et dans la limite de nos ressources disponibles.

Florence, la plupart des campements de réfugiés disséminés un peu partout à l'est du pays sont construits dans des zones peu aménagées et surtout facilement inondables lors de fortes averses. Est-ce que vos agences spécialisées songent déjà à un plan de contingence au cas où il y ait un éboulement de terrain dans un camp de réfugiés ?

Coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies [Florence Marchal] : Je me tournais vers mon collègue d'OCHA avant de vous répondre. On parle des réfugiés ou des déplacés ?

Des réfugiés et des déplacés

De toutes les personnes qui sont dans des camps. Donc, la question est de savoir est-ce qu'il y a sur des sites des déplacés ou dans des camps de réfugiés des plans de contingence en raison d'éboulement de terrain. Yvon Edoumou d'OCHA va tenter de répondre à cette question.

Chargé de communication OCHA [Yvon Edoumou] : Alors, des plans de contingence sur les catastrophes naturelles, cela peut être des vents, cela peut être des inondations. Je sais que l'année dernière, certaines provinces du pays en avaient. Et ce sont des plans qui ne concernent pas seulement les camps des déplacés des réfugiés mais qui concernent la province.

Donc, voilà. Ce sont des plans qui se mettent à jour de façon assez régulière parce que, effectivement, car dans l'est du pays, ce sont des phénomènes naturels qui sont assez fréquents. Et donc, on est préparé pour ça. Le dernier exemple est celui qui a eu lieu il y a deux semaines déjà à Tara. Même quand on est un peu en retard dans le sens où on n'a pas un plan de contingence, on sait toujours comment répondre assez rapidement parce qu'on a les moyens, on a l'expertise, on a le staff sur le terrain. Mais c'est un travail qui se fait avec les autorités congolaises parce que ce n'est pas seulement pour les camps ou les sites, c'est vraiment pour les provinces du Congo, pour le pays et ça se fait en collaboration avec les autorités congolaises.

Je veux revenir, une fois de plus, sur la situation au Kasaï. Et ma question s'adresse tout droit à Jose Maria Aranaz. On parle toujours de l'enquête internationale sur les deux experts de l'ONU qui ont été tués au Kasaï. Je veux savoir ce que pense la MONUSCO pour des millions de personnes qui ont perdu aussi leur vie au Kasaï ? Est-ce que là vous fermez les yeux ou soit on fera l'enquête nationale. Et si, c'est national, qu'attendez- vous ?

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Si je peux me permettre de répondre à votre question, les experts, qui vont venir enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le Kasaï, n'enquêtent pas particulièrement sur le décès des deux experts. Ils enquêtent sur toutes les violations des droits de l'homme dans le Kasaï. Donc, la situation des Congolais qui sont victimes de violences, qui sont victimes de violations des droits de l'homme est tout à fait au centre du travail de ces enquêteurs qui vont arriver au Congo assez prochainement.

Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme [Jose Maria Aranaz] : Je veux dire que le rapport de notre bureau (BCNUDH) se concentre surtout sur les violations des droits humains de la population congolaise. Et toutes les références que nous avons concernent la population congolaise. J'ai passé la semaine passée deux heures avec des victimes des violences, des massacres à Nganza et à Kananga qui sont des Congolais. Normalement, notre bureau ne parle pas de la question des deux experts parce que c'est un processus d'enquête indépendant qui est différent du travail que nous continuons à faire concernant la population qui est victime à Kananga.

Après le retrait des troupes (MONUSCO) dans différentes bases dans le Nord Kivu, il y a le groupe Baraza Awaze qui est une organisation intercommunautaire pour la gestion des conflits. Cette organisation s'attèle à prendre en charge les contacts avec tous les chefs des groupes armés dans le Lubero, Walikale, Masisi et Rutshuru. Est-ce que la MONUSCO a des contacts précis avec cette organisation pour la gestion des résultats de leur travail ?

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Ce que je peux vous dire c'est que la MONUSCO travaille beaucoup avec la société civile. Pour cette organisation particulière, je ne sais pas si Goma a une réponse. On peut rappeler le nom de cette organisation ?

Baraza Awaze c'est une organisation qui dépend du Ministère de Sécurité nationale.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Donc, ce n'est pas une ONG ou la société civile, c'est un organisme d'Etat. A-t-on une réponse à Goma ?

Chargée de communication de la MONUSCO Goma [Sy Koumbo]: C'est une organisation inter communautaire qui gère les problèmes localement et elle ne dépend pas du ministère.

Puisqu'on a soulevé les cas des déplacés et réfugiés et que la rentrée scolaire est annoncée pour ce lundi 4 septembre, j'aimerais savoir si la MONUSCO a un plan, cela peut-être d'urgence, pour permettre à ces enfants qui sont déplacés, de bien commencer l'année scolaire avec les autres.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Je voudrais revenir, encore une fois, sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'on peut attendre ou ne pas attendre de la MONUSCO. La MONUSCO a un mandat précis. Elle n'a pas pour mandat de régler les problèmes de rentrée scolaire. Donc, je vais passer la parole à Florence Marchal qui aura peut-être plus de détails à vous donner pour l'équipe de pays.

Coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies : Alors il y a l'Unicef qui évidemment est un acteur qui accompagne le gouvernement congolais pour la rentrée scolaire. Dans les Kasaï, donc on l'a dit, des écoles ont été touchées, certaines détruites, certaines sont occupées, des enfants sont actuellement déplacés et ne peuvent donc pas se rendre à l'école.

La réponse ? L'Unicef organise des formations à destination des enseignants sur l'éducation pour la paix [pour que] les enseignants soient formés à l'éducation pour la paix et qu'ensuite ils puissent parler de ce thème aux enfants. Là aussi, les besoins ont été identifiés et des demandes de financement ont été formulées par l'Unicef pour assister.

On l'avait vu aussi la semaine dernière, lors de notre conférence de presse « spécial Kasaï », un soutien avait été apporté lors des examens de fin d'année, des kits scolaires ont également été distribués aux enfants. Donc là où on peut, quand on peut, avec les moyens qu'on peut, nous aidons. Mais c'est sûr que cette rentrée scolaire va être difficile, on ne se le cache pas, dans le Kasaï.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Je peux me permettre d'ajouter quelque chose, si la MONUSCO a un impact sur la scolarité, c'est par son action sur la sécurité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, quand le général Commins qui est le numéro 2 de la Force est venu nous parler du Kasaï, il nous a donné beaucoup d'exemples d'endroits où grâce au déploiement de la force de la MONUSCO, des écoles ont pu rouvrir.

Alors, pour le moment il n'y a pas encore d'enfants mais elles sont aptes aujourd'hui à recevoir des enfants alors qu'elles étaient fermées et endommagées.

Donc, d'une façon indirecte, le fait de rétablir la sécurité permet une meilleure scolarisation des enfants même si comme disait Florence, on sait que la rentrée est toujours un moment difficile, ça l'est particulièrement dans le Kasaï, ça l'est aussi dans d'autres régions parce que c'est toujours un moment pour les parents un peu tendu dans l'année.

Fabienne, permettez que je revienne à ce que j'ai dit tout à l'heure parce que votre réponse n'a pas trouvé gain de cause auprès des auditeurs ou des congolais que nous sommes. Par rapport à l'incursion dans la province du Kasaï central. Nous connaissons tous le principe des ambassades lorsqu'un groupe armé ou des hommes armés font irruption dans une ambassade ; la MONUSCO on peut la considérer comme étant une ambassade. Cette irruption là des militaires congolais n'a pas créé un échange de tirs ? Comment sont-ils sortis ces militaires congolais ?

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Non, il n'y a pas eu d'échange de tirs heureusement. Cela a fini par se régler mais il y a vraiment eu une volonté d'entrer en force. Ces militaires sont entrés en force et cela ne se justifie en aucune manière.

Et les éléments de la Force onusienne se sont contenus malgré cette incursion ?

Ils se sont contenus vous voulez dire ?

Ils n'ont pas réagi ?

Si, les gardes étaient là. Il y a eu quelques frottements mais pas d'échange de tirs, non, absolument pas.

Avez-vous un plan humanitaire d'urgence, si oui pourquoi les humanitaires minimisent les assistances dans l'est de la République démocratique du Congo surtout à Tara, à Mubi où toutes les maisons étaient calcinées on a vu aucune assistance. Pourquoi [cette politique] de deux poids deux mesures Florence ?

Chargé de communication OCHA [Yvon Edoumou] : Je crois que c'est un commentaire un peu dur à l'endroit des acteurs humanitaires. Nous sommes présents et l'est du pays reste la zone où nous avons le plus d'acteurs notamment à Goma. Le plus grand nombre d'acteurs se trouve dans la province du Nord-Kivu.

Donc, c'est une mauvaise interprétation de dire cela. Alors c'est vrai qu'on est peut-être pas dans tous les villages, on ne réagit pas forcement à l'instant T quand il y a un évènement mais chaque fois qu'on a l'information, chaque que nous avons des équipes sur le terrain, les gens interviennent. Je pense qu'il faut peut-être un peu tempérer votre critique du travail qui est fait par les acteurs humanitaires des Nations Unies.

Porte-parole par intérim de la MONUSCO [Fabienne Pompey] : Je vous remercie beaucoup pour cette conférence de presse, pour vos questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.