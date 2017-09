Congo-Kinshasa: A propos du glissement de terrain. Ituri - Dr. Noël Tshiani présentes ses sincères condoléances aux familles éprouvées !

C'est avec une immense douleur que nous avons été informés de la perte d'au moins 200 vies lors du glissement de terrain qui a englouti, le mercredi 16 août 2017, un village de pêcheurs en Ituri.

Une fois de plus, les Congolaises et Congolais on été frappés par l'incapacité, l'irresponsabilité, ainsi que l'indifférence démontrées par le gouvernement de la RDC dans la protection et la sécurisation de la population, qui a brillé par son absence, lors des travaux de fouille des décombres, organisés par les habitants, impuissants dans leurs tentatives pour dégager les victimes ensevelies, avec des moyens rudimentaires; et qui n'agira pas non plus pour assister les familles éprouvées, ainsi que se doit de le faire un gouvernement légitime normal.

Je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées et à la nation toute entière. Je voudrais rassurer la population que la tâche du gouvernement prochainement élu sera de pallier à ces manquements graves et de déployer tous les moyens nécessaires pour sécuriser le peuple Congolais et lui venir en aide en cas de ce genre de catastrophes naturelles.