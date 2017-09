Congo-Kinshasa: Sensibilisation à l'enrôlement massif. Kinshasa - Le CDER de Jean-Lucien Bussa en pôle position !

Avec sa carte d'électeur en mains, il a déclaré: "en tant que citoyen, nous devons nous enrôler. J'appelle tout le monde à venir s'enrôler massivement. L'heure est venue pour exiger les élections. L'enrôlement est une clé par excellence pour ce devoir citoyen... ". Ce, avant de montrer l'importance d'une carte d'électeur à tous les kinois. Pour lui, celle-ci a une triple fonction: elle permet d'élire, d'être élu et sert de pièce d'identité provisoire. C'est le même message, selon différents langages, qui a été relayé par tous les autres cadres du Parti, à l'instar de Jeddy Bolangando, Secrétaire National en charge de traitement des dossiers des candidats; Marc BUJA, Secrétaire National en charge de l'Organisation ; Chris MUKENDI, Secrétaire National en charge de la Mobilisation et propagande, Christelle Tshibala, Présidente Interfédérale de Kinshasa ; Nadine Kayembe, Vice-présidente de la Fédération Funa ; Biyou Bula Bula, Secrétaire National ; Cédric Lilongo, Secrétaire National en charge de traitement des dossiers des candidats.

Pour lier l'utile à l'agréable, plus d'une dizaine de caravanes motorisées ont été organisées à travers la Capitale par le CDER pour éveiller le peuple à la prise conscience démocratique. Parti des membres disciplinés, tous les cadres ont été armés de deux messages clés à adresser aux kinois: enrôlement massif et préparation aux élections.

Ils ont mis en œuvre une partie du plan stratégique sur le processus électoral arrêté par la vice-présidence en charge du processus électoral. Et ce, grâce au dévouement du Secrétariat national s'occupant de la mobilisation et de la propagande. Étant l'un des rares partis politiques qui a le plus contribué à la sensibilisation pour l'enrôlement à Kinshasa, ses autorités, approchées, se disent satisfaites de la déclaration de la CENI qui a proclamé, à la veille de la clôture des opérations à Kinshasa, que les prévisions ont été réalisées 98%.

