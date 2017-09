Congo-Kinshasa: Climat des affaires en RDC - El-Bienvenu Mopulunga démontre l'apport de Bigradap Group

Les lampions de la conférence sur l'amélioration du climat des affaires en RD. Congo se sont éteints, au somptueux Kempinski Fleuve Congo Hôtel, dans la Ville-Province de Kinshasa, sous l'égide du Premier Ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe.

Pendant quatre jours, du 29 août au 1er septembre 2017, des nombreux participants dont le patronat, des chefs d'entreprises, mandataires publics et experts venus de tous les horizons ont cogité, échangé, exposé et diagnostiqué, dans les moindres détails, tous les maux et écueils qui entravent et ne facilitent pas de bonnes affaires dans ce grand pays au cœur de l'Afrique. Arrivé fraîchement de la République Sud-Africaine pour prendre part à ces assises, El-Bienvenu Mopulunga Ikaka, Chief Executive Officer(CEO) de Bigradap Group, s'est exprimé, à travers les médias, à l'issue de ce grand forum dont il a salué l'initiative.

Ce digne fils de la RD Congo est à la tête de cette entreprise africaine basée au pays de l'icône planétaire Nelson Mandela et, ici, en RDC, qui œuvre dans le domaine de l'informatique.

Pendant les exposés et ateliers, un point important a beaucoup plus retenu l'attention de ce chef d'entreprise en vue de l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit, en effet, de la base de données. Selon El-Bienvenu Mopulunga Ikaka, la base de données constitue l'écueil majeur parce que la RDC utilise, jusqu'à ce jour, des systèmes qu'elle ne maîtrise pas et qui ne sont pas personnalisés. Tout en saluant cette initiative du Gouvernement congolais et de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), il a plaidé pour une plus grande implication les opérateurs économiques nationaux, des locaux, dans la constitution des bases de données.

D'après le CEO, Bigradap Group (BG) fait la conception, le développement et la mise en œuvre des solutions informatisées en vue de répondre aux besoins spécifiques des clients en tenant compte de leurs environnements et conditions de travail.

Cette grande entreprise qui n'a plus rien à prouver, informatise les besoins de gestion dans tous les secteurs : banques ; brasseries ; ministères ; entreprises publiques et privées ; télécommunications ; transports ; agriculture ; écoles et universités, etc.

A travers le continent noir, BG a réalisé notamment, l'identification des populations avec production des documents (passeport, carte d'identité, certificat de mariage, acte de naissance, ... ), la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, de la Police, de l'Armée, l'installation des Data center, l'installation de la vidéo surveillance...

El-Bienvenu Mopulunga a indiqué que sa firme fait la promotion de l'hyper-performant Système Intégré Multisectoriel Permanent Personnalisé (SIMP). Il y a aussi un système d'identification faciale, de reconnaissance, un système de personnalisation et de vérification basé sur le logiciel AFIS.

A l'en croire, il faut absolument tenir compte du contexte et des réalités de la RD Congo.

«Coup de chapeau au Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a patronné cette conférence sur l'amélioration du climat des affaires en RDC de même qu'au Premier Ministre, Bruno Tshibala, et à son Gouvernement. Et je salue tous les Congolais», a ainsi conclu, le CEO El-Bienvenu Mopulunga.

Dans la même optique, le Sales and Marketing Consultant de Bigradap Group, Mehdou Mbula, a aussi loué l'initiative parce que, estime-t-il, c'est une occasion que le Gouvernement accorde aux différentes parties qui contribuent au développement économique de ce pays à pouvoir se rencontrer dans un cadre organisé en vue d'échanger. «Nous avons assisté, d'une part, aux exposés de l'Administration publique, particulièrement, les différentes régies financières et aussi la Banque Centrale du Congo et, d'autre part, les opérateurs économiques nationaux et internationaux. La législation et les textes existent mais, c'est dans la mise en pratique qu'on constate un certain écart. Les participants ont donc, le défi de relever cet écart. », s'est exprimé ce conférencier. Et, appuyant les dires de son chef, il a ajouté que BG est une entreprise qui utilise une technologie de pointe.

En définitive, Bigradap Group est un acteur-clé dans ses perspectives qu'a le Gouvernement sur le développement de la RDC. Rien que par sa contribution de pouvoir informatiser la gestion de l'Administration publique, il en résulte un gain de temps, une économie d'énergie, une économie de moyens et un outil incontournable du développement. Car, le développement est tributaire de l'informatique. Ces assises se sont achevées dans une ambiance conviviale.