Congo-Kinshasa: Maussade !

Depuis des lustres, septembre, à travers le monde, a toujours été un mois terrible.

Que des événements, souvent malheureux, s'y déroulent. Entre autres, des crashs d'avions, des accidents de route ou des collusions de train, pour le chemin de fer, ou encore de navires sur les eaux, des guerres, des attentats terroristes, à l'image du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique, des manifestations de rues et autres affres s'y produisent souvent. C'est au point que certains lui ont même collé le qualificatif de septembre «noir». De plein pied dans ce fameux mois, le tout 1er jour a permis aux observateurs de la scène politique congolaise de tabler, dans la méditation, sur le 7ème mois de la mort, sans pour autant être inhumé, du Feu leader charismatique de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, dont le corps est toujours conservé à la morgue de la Clinique Sainte Elisabeth, à Bruxelles.

Outre le retour de l'Europe de son fils, Félix Tshisekedi, le dimanche, 3 septembre dernier, il y a le meeting de la méga plateforme Rassemblement/aile Limete qui a été interdit, pour raison de sécurité. Ses dirigeants sont montés au créneau pour non seulement fustiger le comportement affiché par l'autorité urbaine, mais aussi pour constater, eu égard à la crise dans presque tous les secteurs de la vie nationale du pays, que l'Etat congolais est en cessation de payement. Or, déjà ce lundi, c'est la date de la rentrée scolaire. Alors, dans quel état d'esprit va-t-elle s'effectuer, cette rentrée scolaire, édition 2017-2018, sur l'ensemble du territoire congolais ? Chacun peut y aller à sa manière, pour boursicoter quelques tentatives de réponses. Les faits, pourtant, et au regard des derniers développements intervenus suite aux tractations entre le Gouvernement et représentants des enseignants, donnent à penser que ce sera dans un climat maussade. Au niveau officiel, l'autorité de tutelle, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Musemena, a tempêté que la rentrée doit se dérouler normalement. Pour ce faire, il a invité les responsables d'écoles et les enseignants à se conformer à l'instruction du ministère.

C'est-à-dire, à se retrouver au lieu de travail à 7 heures 30, pour la vacation matinale, et à 12 heures 30, pour la vacation après-midi. Il s'avère, cependant, que les syndicalistes dans ce secteur, doivent d'abord rendre compte à la base et requérir son avis, par rapport à ses revendications. Et, quand bien même cette rentrée s'effectuait le lundi, il serait mal à propos de croire que tous les enfants reprendraient le chemin de l'école. Il y a des impératifs catégoriques à réaliser, parce que des grèves se succèdent.

Au-delà de celle des professeurs d'universités, des médecins qui ont radicalisé leur mouvement de grève, ce lundi, ce sont les infirmiers qui se signalent en suivant le pas. Lieu de se demander sur ce que sera effectivement le sort des malades, s'ils ne peuvent même pas recevoir une piqure ou l'administration d'un comprimé de paracétamol. Voilà que s'il est permis d'aller rendre visite aux malades, mieux de les assister, il se pose un autre problème réel, celui de la rupture supposée de stocks de carburant dans les stations-services à Kinshasa. Ce sont des fils de véhicules qui y sont observés. Alors, à quoi est due cette situation ? Est-ce une manière à faire chanter le pouvoir, à l'occasion de cette rentrée scolaire ? Etait-ce une autre stratégie pour le pouvoir en place de monter les enchères, pour faire marcher certaines entreprises pétrolières tenues par des étrangers ? Ce sont là des questions.