Congo-Kinshasa: Déterminé à dire la vérité au peuple. Steve Mbikayi - «... il n'y aura pas d'élection en décembre de cette année ... »

Le Parti Travailliste poursuit sa campagne de conscientisation de la population sur le nationalisme.

Cette école instaurée par son initiateur a comme mission, entre autres, prêcher la paix, la démocratie, la souveraineté. Samedi 2 septembre dernier, devant une foule estimée à plus de 500 personnes, l'Initiateur du Parti Travailliste, Steve Mbikayi, a conscientisé la foule autour du thème «élection et souveraineté». Dans une démarche pédagogique, l'Autorité morale du PT a démontré, noir sur blanc, que le destin d'un peuple ne dépend pas des puissances étrangères. Plus encore, il a rappelé à cette occasion que point n'est besoin de rêver : «il n'y aura pas d'élection en décembre 2017». Pour Steve Mbikayi, le peuple congolais doit attendre que le Gouvernement, la Commission Electorale Nationale Indépendante et le CNSA se réunissent pour fixer une nouvelle date qui permettra au congolais de participer à des élections bien organisées. Il a appelé la population à la vigilance et surtout à ne pas céder à des manifestations qui occasionnent très souvent des casses et pertes en vies humaines. «Nous devons aimer notre pays. Un bon congolais ne casse pas ; soyez vigilant et décidons-nous, nous-mêmes de l'avenir de notre pays», a-t-il exhorté.

Les adhésions massives se poursuivent au Parti Travailliste de Steve Mbikayi. Les choses évoluent très bien pour cette formation politique qui soutient la paix et la souveraineté de la République Démocratique du Congo. Peu avant l'adhésion, cette foule de 500 personnes, amenée par Me Paul Kankonde, ont été initié au nationalisme.

Steve Mbikayi a également profité de cette occasion pour faire un parallélisme avec l'organisation des élections dans d'autres pays du monde. Pour le leader du PT, c'est une question d'intérêt.

Après cette formation, 500 personnes ont adhéré au Parti Travailliste, tout en adoptant sa ligne politique. Devant la presse, le Ministre a expliqué le bienfondé de sa démarche.

«D'abord, je félicite Me Paul Kankonde qui a amené son groupe pour adhérer au parti. Mais, avant d'adhérer au parti, ils sont passés par l'école de nationalisme du parti et aujourd'hui nous avons donné des notions par rapport aux élections et à la souveraineté. Nous avons donné des exemples des élections aux Etats-Unis, en France, au Kenya, Rwanda, Congo-Brazzaville et nous avons démontré que chaque pays a ses particularités et que l'élection est une affaire de souveraineté nationale. On a démontré aussi que les puissances étrangères interviennent dans des élections d'autres pays pour leur intérêt. On a donné le cas des pays limitrophes qui nous entourent, qui ont organisé les élections à leur manière et on n'a senti aucune déclaration de puissances étrangères. Mais, quand il s'agit du Congo, il y a beaucoup de déclarations, et nous avons dit non à cette ingérence qui est faite pour l'intérêt extérieur», a-t-il déclaré.

Pas d'élection cette année

Sans crainte, le Président national du Parti Travailliste a pris ses responsabilités pour dire la vérité au peuple. A en croire ses propos, il n'y aura pas élection cette année en République Démocratique du Congo. «Nous leur avons démontré que cette année, il n'y aura pas d'élection en décembre. Point n'est besoin de continuer à dire qu'il y a une date buttoir pour pousser encore des gens à faire du désordre. D'ores et déjà, on doit savoir qu'il n'y aura pas élection en décembre. On attend la concertation CENI, CNSA et gouvernement pour connaître la date que le peuple congolais doit fixer pour des élections souveraines par rapport à son devenir. Notons qu'à l'issue de cette formation, les 500 participants qui sont arrivés ont été convaincus et ont adhéré au Parti et sont d'accord avec notre vision nationaliste et de la défense de la souveraineté de notre pays», a-t-il soutenu.

Les hommages de Me Paul à Steve Mbikayi

Se disant l'homme le plus heureux de la journée, Me Paul Kankonde a rendu les hommages mérités à Steve Mbikayi pour son combat pour le respect de la souveraineté de la RDC. «Personnellement, je suis content et joyeux. Vous-mêmes vous avez vu la masse qui symbolise notre base électorale. Elle est venue pour adhérer au parti car, on adhère dans un parti politique librement. Nos hommages les plus déférents au Camarade pour qui la défense du nationalisme mérite vraiment un soutien. Pour le changement dans ce pays, j'appelle toute la jeunesse congolaise à se rallier au parti Travailliste par l'entremise du Camarade initiateur du parti, Steve Mbikayi», a-t-il dit devant la presse nationale.