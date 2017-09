Congo-Kinshasa: Virage décisif. Enrôlement - La CENI à l'assaut du Grand Kasaï !

L'évaluation qui devait se tenir entre les trois acteurs phares de la série, envisageait faire intervenir la CENI, le CNSA et, bien sûr, le Gouvernement. Entre- temps, il s'est tenu à Kananga des travaux auxquels ont pris part, les représentants de toutes les parties concernées, sanctionnés par le démarrage de la machine électorale, longtemps engouffrée dans la bourbe. Si la tripartite prévoyait de fixer les échéances, établir un calendrier et amorcer la dernière étape de l'enrôlement, défis qui ont été traités à Kananga. Ces travaux n'étaient-ils pas l'évaluation proprement dite? Il semble que "oui". Raison pour laquelle, le très contesté Président du CNSA, Joseph Olenghankoy, refuse d'accepter les retombées de ces travaux, pour lesquels il n'a pas été impliqué, en tant que numéro un de cette méga structure. Alors qu'il a été représenté légalement par son Vice-Président, Adolphe Lumanu.

Du moins, plus personne ne pourra désormais prétexter de lancer des actions musclées de pression, à cause du non-respect de quoi que ce soit. Si c'était les élections ou rien, que cela le soit donc toujours.

C'est en présence de la société civile, du CSAC, de quelques ministres, de certains Députés et Sénateurs mais, également, du CNSA, représenté, ici, par son Premier Vice-président, le Professeur Adolphe Lumanu, que la CENI a décidé de donner du tonus au processus du calendrier électoral, et de clôturer avec cette affaire d'enrôlement, qui commençait à prendre des allures caméléonnes. Il se dessine maintenant dans le ciel congolais, des véritables traces qui démontrent qu'il y aura probablement des élections dans ce pays, même si cela ne se fera certainement pas en 2017, comme le prévoyait l'Accord du 31 décembre.

Après plusieurs tribulations et prétextes superfétatoires, la CENI va, enfin, apprêter un calendrier électoral réaliste et déterminant pour la suite de ce long métrage congolais qui décidemment, commence à sortir des boules à mites pour atterrir. L'opération d'enrôlement qui a déjà fermé ses portes à Kinshasa, et dans plusieurs autres provinces de la RD. Congo, tourne désormais son objectif, vers le Kasaï. Le seul endroit où la population souffrait encore du manque du visa pour foncer droit vers des élections crédibles et démocratiques.

Durant trois jours, l'évaluation de la tripartite, telle qu'annoncée précédemment, a eu lieu à Kananga. Comme pour affirmer que c'est désormais, le calme qui règne présentement au Kasaï, et que la CENI peut finaliser avec l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national. Mais, est-ce que la tripartite a vraiment été respectée? D'autant plus que le CNSA, à travers son Président Joseph Olenghankoy, fait la baboune en rejetant cette évaluation, pour avoir été mis hors de portée. De toutes les façons, les résultats de Kananga se consomment déjà à pleine bouche !

C'est lundi 4 septembre 2017, que la Commission Electorale Nationale Indépendante, amorce l'opération d'enrôlement dans le Kasaï. Après avoir été victime de plusieurs agitations de nature criminelle et meurtrière, la Province du Kasaï central respire à nouveau un climat de paix et de sérénité.

