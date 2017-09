Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes - Dominique Ouattara reçue à l'elysée par brigitte macron

L'intelligent d'Abidjan célèbre son 4000ème numéro et soufflera par la même occasion… Plus »

Cette rencontre entre ces deux premières Dames a permis de poser les jalons du sommet Afrique-Europe qui se tiendra au mois de novembre prochain sur les bords de la lagune Ebrié à Abidjan. Lors de ce sommet, le fonds vert mis en place par le célèbre acteur et ancien gouverneur de la Californie, à travers son association R 20, M. Arnold Schwarzenegger sera officiellement lancé. Et l'honneur va revenir à la Côte d'Ivoire au travers de sa Première Dame, Dominique Ouattara de porter ce fonds en Afrique. Rappelons que Madame Dominique Ouattara a déjà rencontré à plusieurs reprises à Abidjan, Madame Michèle Sabban, Présidente du R 20.

Il s'est agi lors de ce déjeuner pour l'épouse du Président Français et Madame Dominique Ouattara d'échanger sur la mise en place d'un fonds vert pour les femmes. L'objectif de ce fonds sera de permettre d'une part l'autonomisation des femmes et d'autre part, de leur donner les moyens de conduire sur le terrain des initiatives écologiques, de développement responsable et solidaire.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.