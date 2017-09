Sénégal: Macky Sall appelle l'opposition au dialogue

Macky Sall a fait référence aux 47 listes qui se sont présentées et donc au très grand nombre de partis politiques. Eviter donc à l'avenir des situations de « confusion », et pour cela « discuter, échanger », « pour l'amélioration du système électoral sénégalais », c'est ce que souhaitent les autorités.

Dans la grande mosquée de Dakar, le président sénégalais Macky Sall a salué tous les chefs religieux et coutumiers, mais également « les hommes politiques », avant de rentrer dans le vif du sujet : « Je reste ouvert au dialogue et je tends la main à la classe politique » . « Il est vrai qu'il a des moments de tension naturelle liée aux élections. Une fois cette compétition derrière nous, nous devons pouvoir évaluer le processus que nous venons de vivre », a analysé Macky Sall, qui répondait bien entendu aux critiques de l'opposition concernant l'organisation des dernières législatives.

