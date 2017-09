Tunisie: Changements en vue

Les trois représentants de l'Afrique seront connus au terme de la CAN du Caire du 20 au 30 octobre. La Norcéra (Amérique du Nord et Centrale) dévoilera ses cinq représentants le 2 octobre.

L'USTSfax, de son côté, a fait appel à ses deux joueurs Amin Mabrouk et Wissem Haddar, prêtés la saison précédente à l'ASMarsa et l'ASPTTSfax.

Le Club Sfaxien s'est assuré les services de Karim Brini de la Saydia et d'Anouer Taouerghi de retour au bercail après deux ans à l'ESS. Les dirigeants du CSS auraient jeté leur dévolu sur le passeur étoilé Marouen Mrabet en vue d'un transfert dans une date proche. L'équipe de Sfax vient d'être également renforcée, par le Brésilien Dos Santos en qualité d'attaquant poste 4.

Le play-out se jouera sous forme d'un tournoi à quatre équipes en aller et retour. La DTN relevant de la Ftvb dévoilera au plus tard ce matin dans un communiqué officiel les changements opérés à la formule du championnat.

