Tunisie: Mouihbi retourne à l'ASM

Le président du Club Olympique de Médenine, Mohamed Saidi, a renoncé à démissionner, et ce, suite à l'assemblée générale évaluative du club qui a vu mardi dernier les autorités régionales et les fans exercer une pression sur lui.

L'attaquant tunisien Hamdi Harbaoui a décidé de poursuivre sa carrière avec son club belge d'Anderlecht, rapportent quelques médias belges. Le joueur était sur le point de rejoindre Charleroi SC sous forme de prêt en ce début de saison. Harbaoui a finalement trouvé un accord avec son entraîneur et pourrait participer aux matchs de son équipe en Ligue des Champions où elle devrait affronter le Paris St-Germain et le Bayern Munich.

