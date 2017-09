Madagascar: Tanà in Rock - Show spectaculaire à Antsahamanitra

Guichet fermé pour le concert Tanà in Rock hier, à Antsahamanitra, qui a réuni les plus grandes stars du rock du moment. Des surprises inattendues durant le spectacle, et surtout un show hors du commun. Tanà in rock, c'était "The place to be" des rockers de ce week-end.

Deux écrans géants qui retransmettent en direct la scène, deux autres écrans pour donner une allure encore plus rock, un fond de scène qui explose de couleurs (de feu), et surtout des artistes qui font rêver tout le monde, avec un spectacle hors du commun. C'est à peu près les maîtres-mots du rock show qui s'est tenu hier à Antsahamanitra pour un Tanà in Rock qui a relevé le défi de faire du rock la musique incontournable du moment. Et du spectacle, il y en avait. Devant un public fou de joie, qui ne perd aucune miette des riffs de Poun et de Deba, des solos de guitare qui font vibrer le cœur, des coups de batteries de Jojo, il y avait tous les ingrédients pour faire de ce spectacle un pur moment de bonheur.

Show. Sur scène, les chanteurs défilaient pour interpréter tour à tour leurs tubes. Une formule qui marche pour les organisateurs qui ont flairé là le graal pour ces milliers de rockers en manque de live... surtout après le fiasco de la semaine dernière. Nini, toujours égale à lui-même, un gendre idéal qui joue du rock, Abasse et sa crinière qui ne laisse personne de marbre, la fraîcheur de Lija, la personnalité de Rheg, Iary qui apporte sa touche sensuelle... et Deba qui offre un spectacle ininterrompu avec son haut de forme, le rock est aussi un plaisir pour les yeux, et pas seulement pour ceux qui sont sur scène, mais aussi ceux qui sont dans le public.

Car tout le monde a sorti son look black métal. Les jeux de scène n'en finissent plus, des complicités entre musiciens, entre chanteurs et zicos, sur de la musique puissante qui fait chavirer tout le monde. Le spectacle a continué jusqu'à ce que le soleil se couche, les jeux de lumière n'ont fait qu'apporter encore plus de show à la scénographie. Après ce rock spectaculaire, on peut reprendre les chemins de la rentrée en toute satisfaction.