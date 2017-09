Madagascar: AFT - Ambondrona, égal à lui-même

Du côté d'Andavamamba, les jeunes ont été en liesse totale avec leur idole, le groupe Ambondrona. Le concert a été organisé dans le cadre de la célébration des 70 ans de l'AFT.

Sur la scène extérieure, Kix et sa bande ont offert une prestation digne des grands moments à ces fans des premières heures. Et cela pour le grand bonheur de ces jeunes qui ont pu apprécier, durant quelques heures, les chansons qu'ils se sont appropriées. Toute l'après-midi, le public a repris en chœur les chansons interprétées sur scène. Une vraie symbiose entre les artistes et ses fans.

D'ailleurs, chaque titre a été attendu et accueilli par des cris de joie. Les mains levées, des cris pour chanter, des selfies et des enregistrements vidéo de chaque chanson. Sur scène, la complicité se lit entre les membres du groupe. Des regards, des duos, des jeux de scène qui ne font qu'augmenter l'excitation des fans, et bien sûr des dialogues avec le public, tout est fait pour que le spectacle soit au top.