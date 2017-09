Madagascar: Vohémar - Un dealer notoire d'héroïne arrêté

Ce trafiquant et ses trois comparses se sont livrés au marché noir et à la vente de drogues depuis quelques années, d'après les informations recueillies. « Ses coauteurs se sont évanouis dans la nature dès qu'ils ont été suspectés dans une association des malfaiteurs », a signalé un policier judiciaire. Lors de la première arrestation de Fahad, un paquet d'héroïne réparti en douze petites cartouches a été saisi sur lui.

Le taxi a été stoppé en pleine ville pour contrôle. Le suspect s'est fait immédiatement remarquer par ses gestes en tentant de s'enfuir. Les forces de l'ordre ont mis la main dessus et l'ont amené au commissariat de la sécurité publique (CSP). Le commissaire a précisé que Fahad a été enfermé dans un violon afin d'éviter un certain scandale.

