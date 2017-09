Togo: Le rôle essentiel des vétérinaires

L'école inter-état des sciences et médecine vétérinaires (EISMV) a pour vocation de former des docteurs vétérinaires pour les pays d'Afrique de l'Ouest.

Depuis sa création il y a 49 ans, plus de 1000 vétos ont été diplômés et contribuent au développement de l'agriculture et de la bonne santé animale.

Située à Dakar, l'EISMV tient depuis lundi son conseil d'administration ... à Lomé.

C'est le ministre togolais de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nicoué Broohm, qui a ouvert les travaux.

'Les vétérinaires jouent un rôle fondamental. Ils contribuent à la résilience des espèces et des sols, en conseillant les agriculteurs dans le choix des élevages et dans l'alimentation pour une croissance durable optimale', a-t-il souligné.

Outre la formation, l'école dispose en son sein d'un laboratoire de parasitologie et de mycologie vétérinaires pour la recherche et le diagnostic et d'un autre dédié au contrôle des aliments.