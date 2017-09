Cameroun: La rentrée politico-scolaire de Paul Biya - « Je suis déterminé à combattre sans relâche les ennemis qui essayent de prendre en otage l'avenir de notre jeunesse »

Le président de la république réaffirme à combattre sans relâche les ennemis de la paix et du progrès, les chantres de la division et les criminels de tout acabit qui, sous couvert des revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir de notre pays et tout particulièrement de notre jeunesse.

Cette décision procède de la volonté inébranlable du chef de l'Etat de rechercher en tout temps des voies et moyens d'une resolution pacifique des crises grâce aux vertus de la tolérance, du dialogue et de l'humanisme.

Le président de la république a ordonné l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires de Yaoundé, contre les nommés Nkongo Felix Agbor, Fontem Aforteka'a Neba, paul Ayah Abedine et certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

C'est le moins qu'on puisse dire en ce jour de rentrée scalaire au Cameroun. Le président Paul Biya vient de rendre public un communiqué dans lequel il ordonne l'arrêt des poursuites dans les tribunaux de Yaoundé des personnes interpellées dans le cadre des violences perpétrées dans les régions de nord-ouest et du sud-ouest. Pour décrisper la situation sociopolitique tendue dans ces deux régions depuis le mois d'octobre 2016 et permettre une rentrée scolaire effective.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.