Cameroun: Coopération : L'Allemagne apporte près de 89 milliards FCFA pour le développement du pays

Les accords de coopération technique et financière ressortissant au cycle de programmation 2017 - 2019, ont été signés jeudi dernier à Yaoundé entre l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, et le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat).

Les accords devant encadrer les interventions financières relatives à la coopération Allemagne - Cameroun de 2017 à 2019, ont été précisés le 31 août dernier à Yaoundé entre Louis Paul Motaze le Minepat, et Hans Dieter Stell, ambassadeur d'Allemagne au Cameroun. Le nouveau programme de coopération, a laissé entendre Monsieur Motaze qu'entouraient ses collègues Alamine Ousmane Mey des Finances et Dr Taïga de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, culmine globalement à 88,96 milliards FCFA.

Il s'agit dans le détail, d'un accord de coopération de l'ordre de 66 milliards FCFA signé avec l'Allemagne, et de quatre autres accords de don d'un montant total de 22,96 milliards FCFA destiné au financement des programmes de développement précisés. Le 1er versant, concerne la Phase II du programme conjoint Santé (5, 25 milliards FCFA), le 2ème, le programme d'appui aux refugiés de provenance nigériane et centrafricaine et pour les déplacés internes au Cameroun (1, 3 milliard FCFA). Le 3ème accord de don, a trait à la Phase II du Programme d'appui aux mesures prises pour les réfugiés de provenance nigériane et centrafricaine ainsi que pour les déplacés internes au Cameroun (9,84 milliards FCFA), et le dernier accord de don de l'ordre de 6,5 milliards FCFA, échoit au Fonds commun du Programme sectoriel forêt et environnement.

« Il s'agit là d'une autre manifestation éloquente du dynamisme de la coopération toujours fructueuse et diversifiée entre la république du Cameroun et la république fédérale d'Allemagne », a à cet effet, déclaré Louis Paul Motaze le ministre camerounais de l'Economie. Et l'ambassadeur allemand de lui rendre la politesse en affirmant qu' il a toujours été au cœur des préoccupations de la Coopération allemande, de contribuer au développement du Cameroun. Un pays qui à en croire Hans Dieter Stell, « a toujours entretenu d'excellentes et fructueuses relations avec le Cameroun.

Le soutien de l'Allemagne au Cameroun arrive donc à point nommé, au moment où, le pays fait face à plusieurs défis (sécuritaire, sportif -Can 2019). Une coopération qui au-delà des mots, va plus fructueuse : 94,5 millions d'euros pour la période 2014 - 2016, contre 100,5 millions pour l'exercice 2017 - 20