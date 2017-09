Sénégal: Pourquoi Gomis a décidé de partir de Marseille ?

Très bon avec Marseille la saison dernière après avoir été prêté par Swansea, Bafétimbi Gomis a finalement décidé de ne pas rester définitivement avec le club phocéen.

L'attaquant franco-sénégalais a rejoint Galatasaray avec qui il commence déjà à enchaîner les buts. Pourquoi a-t-il décidé de quitter l'OM ? Interrogé par L'Equipe, Gomis s'est expliqué.

« Je ne me suis pas senti au cœur du projet. Donc j'ai décidé de partir. Et même si l'OM avait fait l'effort financier, je ne serais peut-être pas resté. Simplement, j'aurais eu le choix entre l'OM et l'étranger.

Mais dès le début des négociations, je savais que je ne resterais pas. 1, je n'ai pas senti cette réelle envie de travailler avec moi ; et 2, on ne me donnait que deux ans de contrat.

La rémunération proposée a simplement confirmé ce que je pensais », a-t-il confié.