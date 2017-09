Portés disparus d'abord jusqu'au lendemain vendredi la veille de la tabaski (pour la majeur partie des Sénégalais), le piroguier Lamine Sifo Diatta et Sana Seydi ont été retrouvés les corps sans vie. La 4e personne du nom de Sana Diatta est par contre, sortie saine et sauve le même jour de l'accident.

La chute devint irréversible et fatale. La dame Boye Diatta est morte noyée quelques heures après le culbutement de leur canoë. Le groupe de recherche, d'exploration et de plongée de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou et les bonnes volontés ont engagé en vain des recherches jusqu'à la tombée de la nuit. Au crépuscule, la dame Boye Diatta a été portée en terre dans son village de Sina.

Trois personnes ont trouvé la mort, jeudi dernier 31 août dans le chavirement de leur pirogue de fortune entre le village de Massaria et Sina. Le piroguier et deux autres passagers ont péri dans ce drame.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.