Sénégal: Macky Sall - «Nous ne pouvons pas construire ce pays, sans se parler les uns, les autres»

Macky Sall a prôné le dialogue lors de la célébration de la fête de «l'Aïd El Kébir», communément appelée Tabaski.

A la fin de la prière à la Grande Mosquée de Dakar, le Chef de l'Etat a lancé un appel à la classe politique sénégalaise et à l'amélioration du systéme électoral sénégalais. Tout en rappelant la nécessité d'un dialogue ouvert afin de régler la confusion qui régne dans la célébration des fêtes religieuses. Il a profité de la tribune qui lui a été offerte pour demander et accorder son pardon. Selon Macky Sall, «nous ne pouvons pas construire ce pays, sans se parler les uns et les autres».

Macky Sall a appelé la classe politique au dialogue et à l'amélioration du processus électoral. C'était à l'issue de la prière de l'Aîd El kabir ou Tabaski effectué samedi à la Grande mosquée de Dakar. «J'avais lancé en 2016, la journée nationale du dialogue. Je suis un homme de dalogue, d'ouverture. Je pense que ce pays, nous ne pouvons le construire sans parler les uns avec les autres. Il est vrai qu'il y a des moments de tensions liés aux éléctions. Mais une fois les moments intenses de compétitions derrière nous, nous devons pouvoir nous retrouver. J'en profite pour faire appel à la classe politique pour évaluer le processus électoral que nous venons de vivre et anticiper sur ce qui va venir », a t-il déclaré.

Le chef de l'Etat estime qu' au sortir des dernières élections législatives, il y a nécessairement des choses à modifier.

« Nous avons vu les difficultés liées aux 47 listes et si nous ne prenons pas des mesures particulières, il arrivera un moment où il sera impossible d'exercer le vote. Nous devons évaluer et discuter sur l'amélioration du systéme électoral qui fait partie de l'un des meilleurs systèmes africains. Il ne faut pas s'autoflageler, le Sénégal est une démocratrie de référence. Et cela va continuer. Personne ne peut remettre en cause ce processus qui est ancré et qui fait partie des acquis de notre pays. Il faut maintenant que les uns et les autres acceptent de se parler. Le dialogue sera un dialogue de société avec toutes les forces vives de la nation», a-t-il déclaré tout en saluant le sermon de l'imam Alioune Samb qui a rappelé les valeurs de société enseigné par l'Islam et dont le partage est l'une des cara téristiques principales.

«Le développement du Sénégal doit passer par la solidarité entre Sénégalais et l'Etat doit jouer son un rôle. C'est là qu'il faut comprendre que l'acte 2 du plan Sénégal émergent s'intéresse à la place du capital humain, à la solidarité et de manière générale à tout ce qui peut constituer la protection sociale», dira-t-il.

«Tant qu'il s'agit de ma personne, je peux pardonner»

Le Président Sall qui a souhaité à toute la nation, une «excellente fête» en a profité pour accorder son pardon à tous. Même s'il a toutefois tenu à rappeler qu'il faudra comprendre le sens du pardon par le président de la République.

«J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. Le pardon fait partie des valeurs et des qualités qu'un musulman doit cultiver. Il est plus facile lorsque l'on exerce la puissance publique de régler un certain nombre de problémes. Mais le probléme nécessite du courage, de la générosité. C'est pourquoi, je peux comprendre. Tant qu'il s'agit de ma personne, je peux pardonner. Maintenant, il ne faut pas confondre la personne du Président de la République et l'Etat ou les lois. Ce sont deux choses différentes. Il ne faudra pas faire la confusion», a-t-il indiqué.

«On ne peut que grâcier des personnes qui ont été définitivement jugées»

Le Chef de l'Etat qui a déjà gracié 234 détenus mercredi dernier est égalmement revenu sur les raisons qui ont conduit à la mesure.

«Nous sommes, chaque fois, obligés de temps à autre, après examen de dossier bien sûr, de procéder à des grâces collectives pour alléger les souffrances dans les prisons», a-t-il déclaré.

Toutefois s'est empressé de préciser le Chef de l'Etat : «On ne peut que grâcier des personnes qui ont été définitivement jugées. Les gens pensent que le Président peut gracier pendant que la justice se prononce. Ce n'est pas possible. Une fois que la justice a donné son jugement alors que la personne ait sanctionné, paie ce qu'elle doit à la société, la constitution confère au Président de la République le pouvoir de grâce », soutient-il.