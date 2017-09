Burkina Faso/Sénégal: Éliminatoires mondial 2018 - Les Lions calent devant les Étalons

Le Sénégal a été tenu en échec par le Burkina Faso, ce samedi au stade Léopold Sédar Seneghor dans une rencontre comptant pour le troisième tour des éliminatoires de la coupe du monde «Russie 2018».

Les Lions ont été contraints au match nul et vierge (0-0) par des Etalons. Même s'ils ont été «propulsés» à la 2ème place par... le Cap-Vert qui a battu les Bafana Bafana d'Afrique du Sud à Praia (2-1) les poulains d'Aliou Cissé qui vont engager le dernier virage en affrontant demain mardi 5 août à partir de 18 heures, à Ouagadougou, les mêmes Etalons, ont l'obligation de s'imposer s'ils veulent garder leur destin en main durant les ultimes matchs des phases retours. Un déplacement à Praia le octobre et une réception de l'Afrique du Sud en novembre.

L'équipe du Sénégal s'est montrée impuissante samedi face à celle du Burkina qu'elle recevait ce samedi 2 septembre au stade Léopold Senghir en match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Dans cette ultime rencontre de la phase aller, les Lions n'ont pas fait mieux qu'un match nul vierge (0-0) en butant d'entrée de jeu devant une solide et expérimentée formation du Burkina Faso.

Lancés sur le front de l'attaque à côté de Sadio Mané et de Moussa Sow, Ismaila Sarr s'était offert la première occasion du match qui traduisait la bonne présence du Sénégal dans le jeu d'attaque des Lions et le rythme que le Sénégal a essayé d'imprimer à la rencontre.

Avec un jeu plus agressif, les Etalons ne tardent pas à toutefois à gagner le duel et même de prendre une certaine ascendance dans le jeu. A l'image de Bertrand Traoré, très entreprenant sur les contre attaques et ses longues enjambées sur les flancs. Sur un coup franc (26e), Alain Traoré oblige le portier Khadim Ndiaye à s'étendre pour repousser le ballon qui filait droit dans les buts. Après cette première alerte, le portier sénégalais devrait encore sortir un arrêt reflexe pour sauver ses cages et dévier un tir croisé de Nangoulma ( 36e min). A cette succession d'occasions au compte Etalons, les Lions répondront par une belle action collective qui permet Moussa Sow de se retrouver seul devant les buts. L'attaquant du Sénégal va cependant échouer face à Hervé Koffi.

Après la pause, les Lions tentent de mettre de l'intensité dans le jeu sans pourtant être dominateurs. Aliou Cissé apporte les premiers réajustements tactiques en faisant entrer Diao Baldé Keita à la place de Ismaila Sarr. Pape Alioune Ndiaye rentre également sur la pelouse pour remplacer Younousse Sangharé, transparent. Malgré quelques excursions en attaque, les hommes de Aliou Cissé étalent toute leur impuissance à prendre à défaut la défense bien regroupée autour de Bakary Koné.

Le Sénégal sans sa tour de contrôle à Ouagadoudou

L'équipe du Sénégal devrait même jouer de malchance avec l'expulsion du défenseur central Kalidou Koulibaly à la 83e minute.

Le dernier remplacement de Moussa Sow par le milieu de terrain Cheikhou Kouyaté (89e min) n'aura aucune incidence dans le jeu. Les Lions calent et laissent passer à domicile trois précieux points. Il n'y aura donc pas de répit pour l'équipe du Sénégal. Elle attaque dés demain mardi à Ouagadougou, la phase retour des éliminatoires avec l'ambition de s'imposer et de pouvoir rester au contact des Etalons qui ménent la course.

A l'issue de cette troisiéme journée, le Burkina Faso s'est en effet s'emparé de la tête du groupe avec 5 points (+2). Il est suivi du Sénégal (4 points +2) et de l'Afrique du Sud.

Le Cap Vert qui a décroché ses trois premiers points après sa victoire de vendredi contre l'Afrique du sud (2-1) occupe la dernière place du groupe D avec 3 points (-3).