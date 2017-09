Sénégal: Le travail comme adoration de DIEU et la paix pour porter le développement

De très nombreux fidèles musulmans de Sédhiou ont convergé avant-hier samedi 2 septembre vers les différentes mosquées de la ville pour les besoins de la célébration de l'Eïd El Kébir communément appelée Tabaski.

A la grande mosquée, l'imam ratib El Hadji Boubacar Dramé a exhorté les fidèles au travail bien fait comme activité libératrice de l'homme et la paix pour porter les initiatives de développement. Administratifs et élus y ont également pris part à cette prière et ont tout aussi invité les communautés à parfaire les pratiques pour la paix des cœurs et des esprits.

C'est avant-hier samedi que la majorité des fidèles musulmans de Sédhiou a célébré la fête de l'Eïd El Kébir. A neuf heures, l'imam ratib de la grande mosquée a sacrifié à la prière des deux Rakas en présence des autorités administratives et locales.

Dans son sermon l'imam ratib de Sédhiou El Hadji Boubacar Dramé a invité les fidèles musulmans au travail en tant qu'activités qui libèrent l'homme des contingences de la vie comme si le travail en soi était adoration de Dieu le Tout Puissant Miséricordieux. L'éducation et la formation sont aussi du ressort des parents et de tout autre dirigeant fût-il un président de la République dit-il car « Kulu Kumray Wakulu Maskulu Anraï yatii » chaque parents, chaque éducateur et chaque éleveur sera comptable de sa gouvernance ici-bas et à l'au-delà a précisé Imam Dramé. Le vol, le mensonge, l'adultère, l'usage des tabac et autres drogues sont à proscrire des pratiques pour assainir les bonnes relations sociales.

Dans son adresse à l'assistance, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou en charge des affaires administratives Alioune Badara M'bembgue qui y représentait le Chef de l'Etat et l'ensemble du gouvernement a pour sa part sollicité des prières pour le retour définitif de la paix et Casamance, partout au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine. Il a en outre prié pour un hivernage pluvieux et calme donnant lieu à de très bonnes récoltes.

A cette même occasion et toujours à la grande mosquée de Sédhiou, le maire de Sédhiou Abdoulaye Diop directeur général du conseil sénégalais des chargeurs a formulé des vœux les meilleurs pour la région non sans rappeler la volonté manifeste du Chef de l'Etat Macky Sall à réaliser les chantiers en cours dans la région. Abdoulaye Diop a, dans un tout autre registre, fait mention de l'imminence des travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Sédhiou.

Enfin et comme à l'accoutumée, les fidèles se sont séparés par des poignées de mains pleines de chaleur ponctuées de souhaits réciproques de bonheurs et de bonne santé.