Sénégal: Les musulmans de Balantacounda invités à s'approprier les enseignements du sacrifice d'Ibrahim

A l'instar de la majorité des musulmans sénégalais, le Balantacounda (région de Sédhiou, département de Goudomp) à célébré à l'unisson la fête de l'Aïd el Kabir (Tabaski) avant-hier, samedi 2 septembre 2017.

Les divergences dans l'interprétation des textes (surtout la Sunna du Prophète Mohammed - PSL), le sens de la Tabaski et l'amour du prochain notamment s'abstenir de faire et de dire du mal de son frère musulman étaient au menu de la prêche du Khalife général du Balantacounda.

Le Khalife général du Balancounda, Oustaz Youssouph Diatta, qui a dirigé la prière des deux rakats avant-hier, samedi 2 septembre 2017 à la grande mosquée de Simbandi Balante a accès son sermon sur les divergences dans l'interprétation des textes de l'Islam. Selon lui, toutes les communautés musulmanes qui ont célébré la fête de l'Aïd el Kabir (Tabaski) vendredi et samedi derniers se sont basées sur des enseignements de l'Islam.

A l'en croire, les premiers ont accès leur argumentaire sur le fait que la station de Arafat se tient toujours le neuvième jour du mois de Tabaski. Par conséquent, le lendemain, correspondant au dixième jour, c'est la fête de l'Aïd el Kabir, donc du sacrifice d'Ibrahim. Pour ces derniers, la Tabaski ne saurait être dissociée du Hajj à La Mecque. Quant à la majorité des Sénégalais qui ont prié avant-hier samedi, ils se sont référés au croissant lunaire qui n'avait été aperçu nulle part au Sénégal le mardi 22 août dernier.

Dans la deuxième partie de son sermon, Oustaz Youssouph Diatta a entretenu les fidèles sur l'origine et le sens de la Tabaski, les enseignements et valeurs de sagesse à titrer du sacrifice d'Ibrahim, non sans inciter les musulmans à la tolérance et au pardon mutuel. «Tous les musulmans sont des frères, il ne doit pas y avoir de place à la calomnie et la médisance entre eux. Abstenez-vous de dire du mal et de faire du mal à vos coreligionnaires. Cultivez et œuvrez pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la société et partout dans le monde, gage du développement harmonieux» de notre pays, a prodigué l'imam.

Débats constructifs pour trouver une solution aux deux Tabaskis

Il n'a pas manqué de lancé ceci à l'endroit des pourfendeurs de Mourchid Ahmed Iyane Thiam, président de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conaco): «il (Ahmed Iyane Thiam) ne fait que donner la position de toutes les grandes familles religieuses du pays qui ont leur représentant au sein de la commission. Ce n'est qu'après avoir pris langue avec toutes les familles religieuses que la Commission, après contact avec tous ses correspondants à l'intérieur du pays, s'adresse aux Sénégalais. Ses décisions sont celles de ces chefs religieux et non d'Iyane Thiam. Il est temps de dépasser des attaques dirigées contre des personnes et engager des débats constructifs, pour trouver une solution au phénomène des deux Tabaskis, dans l'intérêt de toute la communauté musulmane sénégalaise.»

Dans un autre registre, le Khalife général du Balantacounda est revenu sur la complémentarité entre la science et les livres Saints, en particulier le Coran qu'elle (la science) confirme sur de nombreux sujets et découvertes. Pour lui, l'astronomie ne fait qu'attester les enseignements contenus dans le Saint Coran qui renseigne que le soleil et la lune se suivent et la visibilité du nouveau croissant, le début ou la fin du mois, en dépend.

C'est pourquoi il a invité à faire un bon usage de la science pour l'intérêt de l'Islam et surtout des musulmans qui sont très en retard dans ce domaine. Car, «chaque fois l'on polémique sur des vérités pour, enfin, se rendre compte que le Coran avait déjà réglé le problème». Il a enfin prié pour une paix définitive en Casamance, soulignant que l'accalmie qui perdure depuis 2012, avec la situation de ni paix, ni guerre, ne suffit pas.