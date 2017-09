Sénégal: Division sur la célébration des fêtes - Macky Sall interpelle les chefs religieux

C'est une question que je laisse aux chefs religieux mais aussi aux imams, aux ulémas et toutes personnes qui peuvent apporter une contribution. Que ce soit un dialogue ouvert qui nous permettra de régler cette question On ne peut que gracier des personnes qui ont été définitivement jugées», explique- t-il

« Il faut dialoguer pour mettre ensemble toutes les connaissances, toutes les pratiques et que l'on évite qu'il ait dans un même pays deux Korité et deux Tabaski. Sinon, il arrivera où chacun va faire ce que bon lui semble.

Abordant la question de la division qui règne dans la célébration des fêtes religieuses, le Chef de l'Etat a estimé qu'il y a également la nécessité de dialoguer et d'ouvrir un dialogue autour des chef religieux, des imams et autres ulémas.

Copyright © 2017 Sud Quotidien.

