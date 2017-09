Ile Maurice: Rodrigues/Informatique - Démarrage d'une formation menant à un BTS Informatique

communiqué de presse

Une première formation supérieure menant à un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Services Informatiques aux Organisations a été officiellement lancée la semaine dernière au Centre Intégré de la Famille à Rodrigues à l'intention d'une quinzaine de stagiaires. Le Chef Commissaire, M. Serge Clair, et la Commissaire des TICs, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis, étaient présents.

Les cours, échelonnés sur deux ans, seront dispensés à l'ICT Centre for Excellence à Camp du Roi. Pour chaque programme, 15 étudiants seront inscrits. Les étudiants de cette formation auront la possibilité de suivre des stages en entreprises et des examens à Maurice. L'étudiant peut aussi entamer son BTS à Maurice et par la suite poursuivre des études supérieures à l'étranger.

Lors de la cérémonie de lancement, le Chef Commissaire, M. Serge Clair, a encouragé les jeunes à poursuivre des études qui offrent une ouverture professionnelle. 'Le gouvernement régional se soucie de la formation professionnelle de nos jeunes. Nous voulons qu'ils soient formés pour être au service du pays. Avec cette formation, nous préparons nos jeunes pour l'arrivée du câble optique car Rodrigues doit avancer ensemble avec Maurice', a déclaré le Chef Commissaire. Il a salué l'introduction de cette formation de la MCCI Business School dans l'île, qui marque, ainsi, l'ouverture des institutions de Maurice à Rodrigues.

Cette formation s'insère dans le cadre d'un programme établi par la Commission des TICs pour former les jeunes. 'Cette formation coûte Rs 350 000 par étudiant et au niveau de la Commission des TICs nous offrons une subvention de Rs 265 000 (soit 75%) à chaque étudiant qui ne travaillent pas et Rs 175 000, équivalent à 50%, à ceux qui travaillent déjà pour leur permettre de suivre cette formation. Nous croyons en nos jeunes et nous investissons en eux car ils ont le potentiel de participer au développement du pays', a souligné Mme Franchette Gaspard Pierre Louis. Chaque étudiant bénéficie également d'un laptop grant de Rs 20 000.

Quant au Secrétaire Général de la MCCI Business School, M. Raju Jadoo, il a soutenu que la MCCI a le souci du développement de Rodrigues. 'Ce diplôme d'état supérieur français est mondialement connu. Nous sommes heureux de mettre cette expertise à la disposition des Rodriguais. Cela développera d'autres avenues de coopération dans le domaine de formation entre la MCCI et Rodrigues', a-t-il avancé.