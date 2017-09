Cameroun: L'année du bilinguisme au Nord

Pour remédier au taux de réussite en baisse enregistré sur le dernier exercice dans la région, les travaux ont été placés sous le thème: « les enseignants de seconde génération pour la promotion des citoyens aptes à promouvoir le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble ». Car l'une des grandes innovations de l'année scolaire qui s'ouvre aujourd'hui, c'est bien l'accent qui sera mis sur le respect des objectifs en matière de bilinguisme et multiculturalisme. Mais pour y parvenir, les enseignants n'ont pas manqué de soumettre quelques doléances aux autorités, notamment le renforcement des infrastructures par la construction de nouvelles salles. Du côté des établissements, la frénésie était déjà perceptible.

